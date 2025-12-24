Aktuelle Seite: Home > Politik > Papst Leo XIV. spendet Weihnachtssegen “Urbi et Orbi”
Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 21:30 Uhr
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Von: APA/dpa

Nach der Christmette zu Weihnachten verkündet Papst Leo XIV. am ersten Weihnachtstag (12.00 Uhr) die traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus wird der Pontifex den Segen “Urbi et Orbi”, also der Stadt und dem Erdkreis, spenden. Dazu werden Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz erwartet. Es ist das erste Weihnachten mit dem neuen Pontifex nach dem Tod von Papst Franziskus, der im April im Alter von 88 Jahren gestorben war.

Es wird erwartet, dass das Oberhaupt von etwa 1,4 Milliarden Katholiken erneut zu Frieden aufrufen wird. Bereits vor der Christmette hatte Papst Leo XIV. für Weihnachten einen eintägigen Waffenstillstand bei allen Kriegen weltweit angemahnt und speziell auf den Krieg in der Ukraine Bezug genommen.

