„Percha 2020“: Kandidatenliste formiert sich

Percha – In Percha läuft derzeit die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehenden Gemeindewahlen vom 3. Mai. Während sich die Liste für den Gemeinderat in den kommenden Tagen und Wochen noch vervollständigen muss, stehen die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters fest: Martin Schneider und Josef Urthaler werden die gemeinsame Liste bestehend aus der kleinen Edelweißliste und der Liste „Percha 2020“ als Spitzenkandidaten in die Wahl führen.

Nach den Diskussionen und Gesprächen rund um den Zusammenschluss der Liste „Percha 2020“ und der kleinen Edelweißliste wird nun in Percha intensiv an der Erstellung einer ausgewogenen Kandidatenliste gearbeitet. „Die Suche gestaltet sich zwar nicht ganz einfach, aber wir sind nun auf einem guten Punkt“, so die Mitglieder des Koordinierungsausschusses. In den kommenden Tagen werde man nun noch einige Gespräche führen und hoffe am Ende eine vollständige Liste den Wählerinnen und Wählern von Percha anbieten zu können. „Wir möchten möglichst bald die Kandidatenliste vervollständigen und uns dann umgehend mit den Themen und Inhalten beschäftigen“, erklären die Mitglieder des Koordinierungsausschusses.

Während die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat noch andauert, stehen nun die Kandidaten für die Nachfolge von Joachim Reinalter als Bürgermeister fest: Josef Urthaler und Martin Schneider haben sich kürzlich in einer gemeinsamen Sitzung bereit erklärt, sich um dieses verantwortungsvolle Amt zu bewerben. Josef Urthaler (Jahrgang 1949) war vor seiner Pensionierung Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung des Landes und bereits von 1995 bis 2015 Mitglied des Gemeindeausschusses, davon siebeneinhalb Jahre als Vizebürgermeister. Martin Schneider (Jahrgang 1969) ist Diplom-Informatiker und seit dem Jahr 2015 im Gemeindeausschuss von Percha tätig. „Wir sind davon überzeugt, dass wir zwei sehr gute Bürgermeisterkandidaten haben, die beide die Kompetenzen mitbringen, um diesem verantwortungsvollen Amt gerecht zu werden“, so die Meinung des Koordinierungsausschusses.