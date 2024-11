Pestizidrückstände im Obervinschgau in geringer Konzentration, aber…

Von: mk

Mals – Im Juni 2024 sind im Obervinschgau in Privatgärten und in der Nähe von Ackerflächen Grasproben gezogen und auf Pestizidrückstände untersucht worden.

Bereits seit mehr als zehn Jahren werden in regelmäßigen Abständen Untersuchungen zur Pestizidbelastung im Vinschgau durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in wissenschaftlichen Fachzeitschriften (peer-reviewed journals) veröffentlicht. In der letzten Publikation konnten Pestizidrückstände bis in eine Höhe von über 2300 Metern nachgewiesen werden.

Die diesjährige Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Carsten Brühl von der Rheinland-pfälzischen Technischen Universität (RPTU) durchgeführt. Für die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft erhielt die Bürgerinitiative Malser Weg im Jahr 2023 gemeinsam mit Carsten Brühl den Immanuel-Kant-Allmende-Preis. Die diesjährige Untersuchung ist die Fortsetzung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit.

In den fünf, Ende Juni genommenen Proben in der Nähe landwirtschaftlicher Anbauflächen und aus Privatgärten wurden 14 verschiedene synthetisch chemische Pestizid-Wirkstoffe in geringen Konzentrationen nachgewiesen. Im Durchschnitt wurden acht verschiedene Wirkstoffe pro Probe gefunden. Obwohl die gefundenen Konzentrationen teilweise sehr gering waren, stehen die Wirkstoffe im Verdacht, die Fortpflanzung zu gefährden. Bei drei der gefundenen Wirkstoffe besteht der Verdacht, dass sie krebserregend sein könnten.

Carsten Brühl vom Institut für Umweltwissenschaften der RPTU sieht in den Ergebnissen eine Bestätigung der vorliegenden Erkenntnisse: „Wie schon unserer Untersuchung von 2022 sehen wir eine Verteilung von Fungiziden aus dem Apfelanbau bis ins obere Vinschgau. Vier Fungizide fanden sich an allen Probestellen, diesmal aber auch das Insektizid Pirimicarb. Obwohl in einem anderen Jahr und zu einem späteren Zeitpunkt beprobt wurde, sind die Ergebnisse vergleichbar mit einer Hintergrundbelastung von fünf bis zehn Wirkstoffen. Daraus wird eine chronische Mischungsbelastung deutlich, die sich auch in den letzten beiden Jahren nicht verändert hat.“

Koen Hertoge (Malser Weg) kommentiert: „Wieder einmal haben wir gezeigt, dass die Bevölkerung nicht ausreichend vor Pestiziden geschützt ist. Die Ergebnisse bestätigen frühere Untersuchungen im Vinschgau, dass die Bevölkerung während der gesamten Vegetationsperiode stark exponiert ist. Selbst die privaten Haus- und Kleingärten sind nicht frei von Pestiziden. Wir fordern die Landesregierung auf, das Thema endlich ernst zu nehmen. Die Gesundheit der Bevölkerung muss Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben.“