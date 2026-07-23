Pflegeeinstufung bei Demenz: Beschleunigung durch Amtseinstufung

Von: mk

Bozen – Seit 1. Mai greift eine Maßnahme, die wesentlich zur Beschleunigung der Pflegeeinstufung bei einer Demenzdiagnose beiträgt: Wenn die Bewertung des Gesundheitszustandes durch eine der Südtiroler Memorykliniken vorliegt, entfällt die Pflegeeinstufung. Dies heißt, dass die Zuweisung in einer der Pflegestufe von Amts wegen, auf Basis der beigelegten ärztlichen Bescheinigung, erfolgt. Damit verkürzt sich für die Antragstellenden die Wartezeit und das Pflegegeld kann an Demenzbetroffene schneller ausbezahlt werden. Die Maßnahme ist Teil eines umfangreichen Maßnahmenpaketes, an dessen Umsetzung seit Herbst des Vorjahres gearbeitet wird.

Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass bis Mitte Juli 232 Anträge eingereicht wurden, 220 davon sind bereits bearbeitet. 159 demenzerkrankte Menschen erhalten dadurch bereits das Pflegegeld, wovon 55 in der ersten Pflegestufe, 58 in der zweiten Pflegestufe und 46 in der dritten Pflegestufe sind. Bei 61 bearbeiteten Anträgen konnte die Zuweisung der Pflegestufe aus formalen Gründen nicht durchgeführt werden.

“Die Zahlen verdeutlichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Wenn eine Demenzdiagnose vorliegt, erfolgt die Auszahlung des Pflegegeldes schneller und damit auch zielgerichteter”, ist Soziallandesrätin Rosmarie Pamer überzeugt. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass diese Maßnahme nur einer von mehreren Schritten sei, mit dem man die Wartezeiten bei der Pflegeeinstufung konsequent abbauen wolle: “Ein nächstes großes Ziel sind die Änderungen beim Bewertungsbogen, von denen wir uns Erleichterungen vor allem für das Personal erwarten. Denn wenn es gelingt Bürokratie abzubauen, bleibt den Einstufungsteams mehr Zeit für die Arbeit mit den Menschen.”