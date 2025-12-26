Polizei: Zwei Tote bei Angriff von Palästinenser in Israel

Von: APA/Reuters/dpa

Bei einem Angriff eines Palästinensers aus dem Westjordanland sind nach Angaben der israelischen Polizei im Norden Israels zwei Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter habe einen Mann überfahren und eine Frau erstochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Angreifer habe nach dem Eingreifen eines Zivilisten Schussverletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Angriff begann nach Angaben der Polizei in der Stadt Bet Sheʾan wo der mutmaßliche Täter einen 68-jährigen Fußgänger überfuhr. Später habe er eine etwa 20-jährige Frau in der Ortschaft Ein Harod erstochen, ehe er nahe Afula gestellt worden sei. Die Polizei sprach von einem “Terrorangriff”. Beide Opfer erlagen ihren Verletzungen, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom erklärte. Zudem sei ein 16-Jähriger leicht verletzt worden, als er “von einem Fahrzeug getroffen” wurde. In Medienberichten war auch von einer weiteren verletzten Person die Rede.

Israels Verteidigungsminister kündigt Vergeltung an

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz kündigte Vergeltung an. Der Minister ordnete einen Einsatz der israelischen Armee im Dorf Qabatiya im Westjordanland an, aus dem der mutmaßliche Angreifer stammte, “um jeden Terroristen aufzuspüren und zu stoppen sowie die Terrorinfrastruktur des Dorfes zu zerstören”.

Der mutmaßliche Täter sei “vor mehreren Tagen” in israelisches Gebiet eingedrungen, erklärte die israelische Polizei. Der Angriff erfolgte einen Tag nachdem ein israelischer Reservist in Zivil einen Palästinenser im Westjordanland mit seinem Fahrzeug gerammt hatte.