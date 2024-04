Protest gegen Bobbahn in Cortina

Cortina d’Ampzzo – Die Umweltverbände des Alto Bellunese, unter anderem CAI, Italia Nostra und Mountain Wilderness, haben zum Protest gegen die Errichtung einer neuen Bobbahn für die Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 in Cortina aufgerufen. Climate Action South Tyrol ist gemeinsam mit dem Heimatpflegeverband, der Plattform pro Pustertal und Extinction Rebellion Trentino-Südtirol in Solidarität zum Protest gefahren.

Etwa 200 Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen anliegenden Provinzen sind der Einladung gefolgt und sprechen sich für ökologischere und wirtschaftlich nachhaltigere Spiele aus.

Die Regierung rund um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Jahresanfang überraschenderweise den Bau der Bobbahn in Cortina in Auftrag gegeben. Auch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher hatte im Interview im Rahmen des Dokumentarfilms „Spiel mit den Alpen“ des berühmten Skifahrers und Wintersport-Experten Felix Neureuther geäußert, dass dieses Projekt bereits vom Tisch sei. Dem ist aber offenkundig nicht so, der Bau ist in den Startlöchern. „Das war für uns Anlass, den Protest zu verstärken, da das Projekt ökologischer wie ökonomischer Irrsinn ist!“, erklärt Climate Action South Tyrol in einer Aussendung.

Neben „zusätzlichen Emissionen und Zerstörung von Ökosystemen“ würden sich die Führungskosten der Bahn auf 1,5 Millionen Euro pro Jahr belaufen. „Diese Kosten tragen auch wir Südtiroler Steuerzahlerinnen und -zahler. Gleichzeitig ist die Zeit für die Fertigstellung mit nunmehr nur zehn verbleibenden Monaten extrem kurz und daher ist in Zweifel zu ziehen, dass der Bau der Bahn überhaupt rechtzeitig fertiggestellt werden kann“, argumentieren die Umweltschützer.

Unerklärlich sei außerdem, dass das Projekt den Bürgerinnen und Bürgern noch nie öffentlich vorgestellt worden sei, obwohl das im Vorfeld versprochen worden war. Aus all diesen Gründen sieht Climate Action South Tyrol sowie alle weiteren Organisationen und Umweltverbände es als notwendig an, „diese Missstände aufzuzeigen und den Protest weiterzutragen“.