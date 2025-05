Von: luk

Bruneck – Der Südtiroler Heimatbund (SHB) hat den Auftritt der italienischen EU-Parlamentarierin Elena Donazzan (Fratelli d’Italia) am Mittwoch in Bruneck scharf kritisiert. Donazzan hatte sich vor dem sogenannten Kapuziner-Wastl mit Parteifahnen präsentiert, um den Gemeindewahlkampf ihres Parteikollegen Emanuele Di Marcantonio zu unterstützen.

SHB-Obmann Roland Lang bezeichnete den Wahlkampfauftritt als „provokantes Schauspiel“ und warf Donazzan eine bewusste Inszenierung italienischen Nationalstolzes in einem mehrheitlich deutschsprachigen Land vor. „Wer meint, Rom habe uns vergessen, dem sei dieses Schauspiel ein Weckruf“, erklärte Lang. Besonders kritisch bewertet der Heimatbund den symbolträchtigen Ort der Aktion – den Kapuziner-Wastl –, der für viele Südtiroler eine historische Bedeutung hat.

“Elena Donazzan ist in der Vergangenheit unter anderem durch das öffentliche Mitsingen faschistischer Lieder in Italien in die Schlagzeilen geraten.” Für den SHB stellt ihr Auftritt in Bruneck daher mehr als einen gewöhnlichen Wahlkampftermin dar. Die Veranstaltung sei vielmehr ein „gezielter Versuch, italienische Vorherrschaft zu demonstrieren“, heißt es in der Mitteilung.

Laut Lang passe die Aktion in eine lange Reihe politischer Provokationen, die nicht auf Integration, sondern auf Dominanz ausgelegt seien. Die Botschaft sei unmissverständlich: „Siamo in Italia.“