Russlands Präsident Wladimir Putin

Putin hält übliche Pressekonferenz zum Jahresende ab

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 21:30 Uhr
Russlands Präsident Wladimir Putin
APA/APA/AFP/POOL/MIKHAIL TERESHCHENKO
Von: APA/AFP

Der russische Präsident Wladimir Putin hält am Freitag (10.00 Uhr) seine übliche Pressekonferenz zum Jahresende ab, bei der er Fragen von Journalisten und per Telefon zugeschalteten Bürgern zu unterschiedlichsten Themen beantworten wird – von der Geopolitik bis zu Alltagsthemen. Die im Fernsehen übertragene Veranstaltung findet vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche über ein Ende des Konflikts in der Ukraine statt.

Der russische Präsident hält die vom Kreml streng kontrollierte Pressekonferenz jedes Jahr ab. Eine Ausnahme gab es 2022, als Moskau in der Ukraine militärische Rückschläge erlitt. Üblicherweise dauert die Veranstaltung sehr lange – im vergangenen Jahr waren es viereinhalb Stunden.

Der frühere KGB-Agent Putin trat nach dem Rücktritt des damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin an Silvester 1999 dessen Nachfolge an. Seither regiert er das Land, unterbrochen von der Zeit zwischen 2008 und 2012, als er Ministerpräsident war.

