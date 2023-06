Putin plant Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus

Russland will nach Angaben von Präsident Wladimir Putin ab Anfang Juli mit der Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus beginnen. Die Vorrichtungen dafür stünden am 7. bis 8. Juli bereit, sagte Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi. “Alles läuft also nach Plan, alles ist stabil”, erklärte Putin laut einer Mitteilung des Präsidialamts in Moskau.

Putin und sein enger Verbündeter Lukaschenko hatten bereits vor einiger Zeit vereinbart, dass russische Kurzstreckenraketen auf dem Territorium der benachbarten Ex-Sowjetrepublik stationiert werden. Dies hatte scharfe Kritik unter anderem der USA ausgelöst.