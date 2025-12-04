Aktuelle Seite: Home > Politik > Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär
Kremlchef Putin in Neu Delhi bei Indiens Premier Modi

Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 22:33 Uhr
APA/APA/AFP/POOL/ALEXANDER KAZAKOV
Von: APA/dpa

Indiens Premierminister Narendra Modi und der russische Präsident Wladimir Putin sprechen an diesem Freitag über den Ausbau der Beziehungen zwischen ihren Ländern. Der Kremlchef war am Donnerstagabend zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Neu-Delhi eingetroffen. Es ist sein erster Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren.

Im Mittelpunkt des 23. indisch-russischen Gipfeltreffens steht die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie und Verteidigung. Beide Seiten streben eine Vertiefung ihrer “besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft” an.

Indien deckt seinen Rohöl-Bedarf zum größten Teil mit russischen Importen. Auch bezieht das Land einen Großteil seiner militärischen Ausrüstung aus Russland. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Öls finanziert Russland auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dessen Beendigung Modi immer wieder gefordert hat.

