Aktuelle Seite: Home > Politik > Radew offiziell zum Regierungschef Bulgariens ernannt
Rumen Radew ist nun offiziell Bulgariens Regierungschef

Radew offiziell zum Regierungschef Bulgariens ernannt

Donnerstag, 07. Mai 2026 | 18:24 Uhr
Rumen Radew ist nun offiziell Bulgariens Regierungschef
APA/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In Bulgarien ist der prorussische Ex-Präsident und Sieger der Parlamentswahl im April, Rumen Radew, zum Regierungschef ernannt worden. Präsidentin Iliana Iotowa erteilte dem 62-Jährigen am Donnerstag den Auftrag zur Regierungsbildung, Radew legte umgehend die Liste seiner Minister vor, über die das Parlament am Freitag abstimmen soll. Der 62-Jährige hatte bei der Wahl mit 44,7 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit im Parlament geholt.

Das ärmste Land der EU steckt seit Jahren in einer politischen Krise – es war bereits die achte Parlamentswahl binnen fünf Jahren.

Die Bulgaren hätten mit ihrer Stimmabgabe “ihren Willen bekräftigt, stabile Institutionen zu haben sowie Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit zu verteidigen, indem sie einer einzigen politischen Kraft eine parlamentarische Mehrheit verschafft haben”, sagte der ehemalige Kampfpilot Radew.

Im Wahlkampf hatte er eine “Zerschlagung des oligarchische Modells” angekündigt. Nun sieht Radew sich nun mehreren Herausforderungen gegenüber, darunter eine steigende Inflation und ein blockiertes Justizsystem. Zudem muss er eine Reihe von Reformen angehen – insbesondere zur Korruptionsbekämpfung -, um im Rahmen eines Konjunkturprogramms EU-Gelder in Höhe von 400 Millionen Euro zu erhalten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hotelangestellter schläft trotz Job auf der Straße
Kommentare
73
Hotelangestellter schläft trotz Job auf der Straße
Nach tödlichem Unfall in Bozen: Keine Lkw-Sperren
Kommentare
48
Nach tödlichem Unfall in Bozen: Keine Lkw-Sperren
Schlechte Nachrichten für Raucher
Kommentare
46
Schlechte Nachrichten für Raucher
Brenner-Blockade: Wien plädiert für Terminverschiebung
Kommentare
38
Brenner-Blockade: Wien plädiert für Terminverschiebung
Rekordgewinne der Südtiroler Banken: “Treue kommt Kunden teuer zu stehen”
Kommentare
35
Rekordgewinne der Südtiroler Banken: “Treue kommt Kunden teuer zu stehen”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 