Referendum in Italien: Komplexe Themen auf den Punkt gebracht

Von: luk

Bozen – Seit Sonntagmorgen stehen italienweit die Wahllokale offen. Die Wählerinnen und Wähler haben die Möglichkeit an fünf Referenden teilzunehmen. Dabei drehen sich vier Fragen um arbeitsrechtliche Themen, eine weitere Fragestellung rückt die Staatsbürgerschaft in den Fokus.

Für jede Frage gibt es einen eigenen Stimmzettel. Wer das JA ankreuzt, stimmt dafür, die derzeitige Regelung abzuschaffen. Das NEIN bedeutet, dass die aktuellen Bestimmungen bleiben sollen. Damit die Volksabstimmungen gültig sind, müssen mindestens 50 Prozent der Wahlberechtigten an den Urnen erscheinen.

Die Wahllokale sind am Sonntag von 7.00 bis 23.00 Uhr und am Pfingstmontag von 7.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Am Sonntag zur Mittagszeit lag die Wahlbeteiligung italienweit bei knapp sieben Prozent.

Die fünf Referendumsfragen in Italien – Themen im Überblick