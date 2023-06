Russland meldet Abschuss dreier Drohnen in Region Moskau

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Region Moskau erneut einen versuchten Drohnenangriff abgewehrt. Die drei Flugobjekte seien am Mittwoch mit Störsendern zum Absturz gebracht worden und hätten keine Schäden verursacht, erklärte das Ministerium. Es habe sich um einen ukrainischen Angriff gehandelt. Von der Ukraine, die sich in der Regel nicht zu möglichen Einsätzen außerhalb ihres Staatsgebiets äußert, lag keine Stellungnahme vor.

Reuters konnte die Angaben nicht überprüfen. Russland hatte wiederholt von Drohnenangriffen auf seinem Staatsgebiet berichtet, darunter mehrere Drohnen, die im Mai in Moskau den Kreml und Wohngebiete erreicht hatten.

Am Mittwoch seien zwei der Drohnen abgefangen worden, als sie sich Militärlagerhäusern näherten, erklärte der Gouverneur des Moskauer Umlands, Andrej Worobjow. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete, die Flugkörper hätten sich gegen eine Militäreinheit in der Stadt Kalininez gerichtet.