Rutte nennt Kreml bei Kiew-Besuch “zunehmend verzweifelt”

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Russland ist nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Mark Rutte nach mehr als vier Jahren Krieg gegen die Ukraine “zunehmend verzweifelt”. Moskaus “Rücksichtslosigkeit” sei “nicht neu”, sagte Rutte während eines Besuchs in Kiew am Mittwoch angesichts der jüngsten schweren Angriffe auf die Ukraine. “Doch während die Ukraine weiterhin standhaft bleibt, neue Wege beschreitet und auf dem Schlachtfeld Geländegewinne erzielt, ist Russland zunehmend verzweifelt”, ergänzte Rutte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass die verstärkten Angriffe auf Ziele in Russland Verhandlungen über ein Kriegsende auf Augenhöhe ermöglichten. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Rutte sagte er, dass es für die Ukraine nur eine Frage der Zeit sei, bis man den Umfang solcher Angriffe erhöhe.

Rutte war in der Früh in Kiew angekommen, begleitet von den NATO-Botschaftern der 32 Mitgliedstaaten. Bei einer Pressekonferenz mit Selenskyj verwies der NATO-Generalsekretär auf die hohen Verlustzahlen Russlands und den wachsenden wirtschaftlichen Druck, unter dem das Land stehe. Es gebe jedoch “tragischerweise” keine Anzeichen dafür, dass Russland mit dem Krieg aufhören werde. “Die jüngsten Angriffe auf Kiew und in der gesamten Ukraine machen dies deutlich.”

Lob für Kiew

Der NATO-Generalsekretär lobte außerdem die jüngsten militärischen Erfolge Kiews. “Die Ukraine ist zunehmend erfolgreich, sowohl an der Front als auch beim Ausschalten einiger der wichtigsten Fähigkeiten und Kapazitäten der Russen”, sagte er.

Einer AFP-Auswertung von Daten des Instituts für Kriegsstudien (ISW) zufolge hat die Ukraine im Mai und April die Kontrolle über mehr Gebiete zurückgewonnen, als sie an Russland verloren hat. Selenskyj drängt die NATO-Länder seit Langem dazu, mehr Luftabwehrsysteme zu liefern, insbesondere Munition für das US-System Patriot.

Rutte sagte dazu am Mittwoch, der Iran-Krieg habe derzeit noch keine Auswirkungen auf die Lagerbestände. “Der Strom an Raketen” in die Ukraine halte weiterhin an, betonte er.