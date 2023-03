Sand in Taufers: Gemeindewahl am 21. Mai

Bozen/Sand in Taufers – Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher hat heute dem Präsidenten der Region, Maurizio Fugatti, seine Zustimmung für den Termin zur Wahl des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin und des Gemeinderates von Sand in Taufers erteilt. Damit steht der Wahltermin fest. Gewählt wird demnach in der Gemeinde Sand in Taufers mit den Fraktionen Ahornach, Kematen, Mühlen sowie Rein am Sonntag, den 21. Mai 2023.

Eine etwaige Stichwahl findet am Sonntag, den 4. Juni 2023 statt.

Derzeit wird die rund 5500 Einwohnende zählende Gemeinde Sand in Taufers von Alfred Valentin kommissarisch verwaltet. Die Landesregierung hatte den Gemeinderat in ihrer Funktion als Aufsichtsorgan über die Gemeinden am 20. Dezember 2022 aufgelöst, nachdem der Gemeinderat am 13. Dezember mit absoluter Mehrheit einem Misstrauensantrag zugestimmt hatte, den mehr als ein Viertel der Ratsmitglieder eingebracht hatte.