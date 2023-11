Sasa Academy: Große Nachfrage an bezahltem Ausbildungsprogramm

Bozen – Mit der Sasa-Academy setzt die Sasa AG, die In-House-Gesellschaft des Landes und der Gemeinden Bozen, Meran und Leifers, seit einem Jahr auf bezahlte Ausbildung von Busfahrern und Busfahrerinnen direkt im Betrieb. “Das Projekt Sasa-Academy ist ein wichtiger Baustein, den Fahrberuf wieder attraktiver zu gestalten”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. “Wir wollen das Angebot im öffentlichen Nahverkehr auch in den kommenden Jahren garantieren. Das gelingt uns nur, wenn auch genügend Fahrpersonal bereitsteht”, betont der Alfreider.

Bisher 15 Teilnehmerinnen und 39 Teilnehmer

Von den insgesamt 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sasa Academy sind 20 bereits seit Juli als Fahrerinnen und Fahrer im Liniendienst im Einsatz. Die 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen aus 13 verschiedenen Ländern. Insgesamt haben 15 Frauen im vergangenen Jahr die Academy besucht oder nehmen aktuell am Lehrgang teil. “Wir möchten uns, auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung, personell breiter aufstellen”, erklärt SASA-Präsidentin Astrid Kofler, “den Academy-Teilnehmerinnen und Teilnehmern geben wir von Anfang an einen guten Einblick ins Unternehmen, und hoffen, sie auch langfristig an Sasa binden zu können.”

Sechs Monate Ausbildung

Der Ausbildungslehrgang, der rund sechs Monate dauert, sieht den Erwerb des Führerscheins D sowie des Fahrqualifizierungsnachsweis (CQC) vor. Daneben gibt es Schulungen für den Spracherwerb (Deutsch und Italienisch), eine umfassende Einschulung in das Unternehmen, Sicherheitskurse sowie Kurse im Bereich Kommunikation und Konfliktmanagement. “Die zahlreichen Anmeldungen bestätigen, dass es großes Interesse an dieser bezahlten Ausbildung gibt”, so SASA-Generaldirektor Ruggero Rossi de Mio, “daher werden wir das Academy-Projekt auch im kommenden Jahr fortführen.”

Anmeldungen für den kommenden Lehrgang sind noch bis zum 3. Dezember möglich.

Alle Infos: sasabz.it/academy