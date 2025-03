Schon wieder Beton am Berg – diesmal im Gadertal

Von: mk

St. Kassian – Im Gadertal geht die Angst um, dass in einem Gelände von unberührter Naturschönheit ein Schießstand für den Biathlonsport errichtet wird. Entstehen soll er auf dem Gelände des Parkplatzes Sciarè, unweit von St. Kassian. „Absurd angesichts der Tatsache, dass sich die Zahl der Nutzer an zwei Händen abzählen lässt und dass es im wenige Kilometer entfernten Antholz bereits einen olympiatauglichen Schießstand gibt“, so Team K-Fraktionssprecher Paul Köllensperger zu diesem Projekt.

Einheimische, Umweltorganisationen und für das Thema Umwelt sensible Gäste sind ob dieses Vorhabens entsetzt – im Gegensatz zu den Gemeindeverantwortlichen. Diese hätten laut Team K den nötigen urbanistischen Iter zur Genehmigung eines Biathlon-Schießstandes in Gang gesetzt, auch bei den zuständigen Stellen beim Land.

„Es liegt zudem bereits ein Urteil des Verwaltungsgerichts gegen das Vorhaben vor, aber der Bürgermeister und sein Ausschuss und die Befürworter des Schießstandes auf Sciarè lassen sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen“, erklärt Köllensperger.

Im Gegenteil: Der Bürgermeister von Abtei habe als Reaktion eine Abänderung des Gemeindeplans Raum und Landschaft beim Land gefordert. Das zuständige Landesamt habe bis jetzt jedoch diverse Beanstandungen gehabt. Das Team K hat mittels Anfrage versucht, Informationen zu erhalten.

„Dieses absurde Projekt muss sofort gestoppt werden, damit es nicht wieder zu spät ist wie leider so oft“, fordert Köllensperger.