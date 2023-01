Schützen deponieren Anliegen im österreichischen Parlament

Wien – Eine Delegation des Südtiroler Schützenbundes hat am 31. Jänner 2023 an der ersten Nationalratssitzung im neu umgebauten Parlament in Wien teilgenommen. Dabei haben mehrere Sondierungsgespräche mit Vertretern der Parlamentsclubs stattgefunden, wo wichtige Südtiroler Anliegen vorgebracht worden sind. Zentrale Themen waren die Österreichische Staatsbürgerschaft für Südtiroler und die Aushöhlung der Südtirol-Autonomie durch Italien.

Unter anderem hat es Gespräche mit der SPÖ Vorsitzenden Pamela Rendi Wagner, dem dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer und dem Südtirol-Sprecher und Nationalratsabgeordneter Peter Wurm gegeben.

“Herzlich Willkommen liebe Südtiroler. Wir befinden uns hier im Parlament – es ist auch euer Parlament.”, meinte Nationalratspräsident Norbert Hofer.

Landeskommandant Roland Seppi hat die politischen Vertreter im Hohen Haus ersucht, sich erneut für die Vergabe der Österreichischen Staatsbürgerschaft für Südtiroler einzusetzen. Für den Weiterbestand der Österreichischen Minderheit in Italien wird die Österreichische Staatsbürgerschaft für Südtiroler unumgänglich. Damit würde einer Verelsässerung Südtirols – wie es Silvius Magnago einst bezeichnete – entgegengewirkt.

“Bitte helfen Sie uns Südtiroler weiter auf unserem Weg, so wie Sie es schon in den letzten Jahrzehnten taten. Doch tun Sie das bitte nicht aus Mitleid, sondern tun Sie es bitte vor allem deswegen, weil Sie daran glauben, dass eine Einheit zwischen den Tiroler Landesteilen und zwischen Südtirol und dem Vaterland Österreich für beide Seiten nur Vorteile hat und der Weg in eine erfolgreiche Zukunft ist”, so Landeskommandant Roland Seppi.

Am Vorabend hatte im Palais Epstein die Buchvorstellung „Die Staatsbürgerschaften der Südtiroler. Rechtliche und politische Hintergründe“ durch RA Otto Mahlknecht stattgefunden, zu der auch die Delegation der Schützen eingeladen war.