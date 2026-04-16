„Schwefelbad“ als Obdachlosenunterkunft? Landesrätin Mair erteilt Absage

Von: luk

Bozen – Landesrätin Mair erteilt dem Vorschlag des Bozner Gemeinderates der Grünen, Rudi Benedikter, das ehemalige Hotel „Schwefelbad“ in Moritzing als Wohnheim für obdachlose Personen zu nutzen, eine klare Absage. „Nach der erst kürzlich erfolgten Schließung der Notunterkunft Ex-Alimarket besteht keine Notwendigkeit, neue, vergleichbare Strukturen dieser Art einzurichten“, so Mair, die zudem auf die Ungeeignetheit des Gebäudes verweist: „Das Gebäude stand bereits bis Ende 2021 als CAS-Struktur für Flüchtlinge zur Verfügung, wurde jedoch aufgrund festgestellter statischer und hygienischer Mängel außer Betrieb genommen, weshalb eine schnelle Lösung in diesem Sinne völlig unrealistisch ist“, so die Landesrätin.

Eine undifferenzierte Debatte über „obdachlose Arbeiter“ sei irreführend: „Im Ex-Alimarket war lediglich ein kleiner Teil der untergebrachten Personen tatsächlich berufstätig. Es ist daher faktisch nicht zutreffend, wenn in der öffentlichen Diskussion stets pauschal von obdachlosen Arbeitern gesprochen wird.“

„Die künftige Nutzung des Areals erfolgt in einem Abstimmungsprozess zwischen Land und Gemeinde Bozen, in dessen Rahmen es bereits mehrere Gespräche gegeben hat. Dabei ging es nicht darum, Verantwortlichkeiten abzuwälzen oder hin und her zu schieben, sondern um eine sachlich gebotene, notwendige Einbindung der Gemeinde bei einer zentralen urbanistischen Entscheidung“, so Mair.

Zwar sei bis dato noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden – das Land habe aber bereits eine klare Vorstellung von der zukünftigen Nutzung: „Wir planen eine Nutzung des Areals im Rahmen des gemeinnützigen Mietwohnbaus mit Schwerpunkt auf leistbarem Wohnen für Angestellte, ähnlich dem Projekt, das derzeit in Brixen realisiert wird“, so Mair. Ziel sei es, im Rahmen der vorgesehenen Verfahren einen geeigneten gemeinnützigen Partner für die Umsetzung zu finden und eine langfristig tragfähige und nachhaltige Nutzung sicherzustellen, teilt Wohnlandesrätin Ulli Mair in einer Aussendung mit.