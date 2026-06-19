Selenskyj: Haben faktisch “zweitstärkste Armee der NATO”

Von: APA/dpa/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Streitkräfte faktisch als “zweitstärkste Armee der NATO” bezeichnet. “Und daher braucht uns die NATO auch de-jure”, sagte er laut Internetportal Hromadske am Freitag. Das sei eine Tatsache, die von allen Staatsführern anerkannt werde. Ukraines Militär stehe bei der Verteidigung gegen die von Moskau betriebene Invasion der als zweitstärksten Armee der Welt geltenden russischen in nichts nach, fügte er an.

Die Ukraine ist kein Mitglied des westlichen Militärbündnisses, dessen stärkste Armee die der USA ist. Eines der erklärten Kriegsziele von Moskau besteht darin, den in der ukrainischen Verfassung angestrebte NATO-Beitritt Kiews zu verhindern. Seit den Vermittlungsversuchen der USA liegt diese Bestrebung der Ukraine auf Eis.

Selenskyj behauptete, der russische Präsident Wladimir Putin werde bis zu seinem Tod im Kreml sitzen mit dem Ziel, die 1991 untergegangene Sowjetunion wiederherzustellen. “Ohne die Ukraine ist das unmöglich und daher ist es für uns so schwer, liebe Ukrainer”, sagte er.

Selenskyj fordert Abzug russischer Militärtechnik aus Belarus

Den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko forderte Selenskyj unterdessen auf, russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus seinem Land zu entfernen. Andernfalls drohte Selenskyj mit militärischen Schritten der Ukraine. Es gehe um Signalrelaisstationen in zwei belarussischen Grenzregionen zur Ukraine, die russische Truppen zur Steuerung von Angriffen auf ukrainische Zivilisten nutzen, sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew. “Wenn er es nicht tut, werden wir es tun”, fügt er hinzu, ohne weitere Details zu nennen.