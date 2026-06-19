Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj: Haben faktisch “zweitstärkste Armee der NATO”
Selenskyj unterstreicht Wirkfähigkeit der ukrainischen Armee

Selenskyj: Haben faktisch “zweitstärkste Armee der NATO”

Freitag, 19. Juni 2026 | 20:54 Uhr
Selenskyj unterstreicht Wirkfähigkeit der ukrainischen Armee
APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Streitkräfte faktisch als “zweitstärkste Armee der NATO” bezeichnet. “Und daher braucht uns die NATO auch de-jure”, sagte er laut Internetportal Hromadske am Freitag. Das sei eine Tatsache, die von allen Staatsführern anerkannt werde. Ukraines Militär stehe bei der Verteidigung gegen die von Moskau betriebene Invasion der als zweitstärksten Armee der Welt geltenden russischen in nichts nach, fügte er an.

Die Ukraine ist kein Mitglied des westlichen Militärbündnisses, dessen stärkste Armee die der USA ist. Eines der erklärten Kriegsziele von Moskau besteht darin, den in der ukrainischen Verfassung angestrebte NATO-Beitritt Kiews zu verhindern. Seit den Vermittlungsversuchen der USA liegt diese Bestrebung der Ukraine auf Eis.

Selenskyj behauptete, der russische Präsident Wladimir Putin werde bis zu seinem Tod im Kreml sitzen mit dem Ziel, die 1991 untergegangene Sowjetunion wiederherzustellen. “Ohne die Ukraine ist das unmöglich und daher ist es für uns so schwer, liebe Ukrainer”, sagte er.

Selenskyj fordert Abzug russischer Militärtechnik aus Belarus

Den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko forderte Selenskyj unterdessen auf, russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus seinem Land zu entfernen. Andernfalls drohte Selenskyj mit militärischen Schritten der Ukraine. Es gehe um Signalrelaisstationen in zwei belarussischen Grenzregionen zur Ukraine, die russische Truppen zur Steuerung von Angriffen auf ukrainische Zivilisten nutzen, sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew. “Wenn er es nicht tut, werden wir es tun”, fügt er hinzu, ohne weitere Details zu nennen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zahl der Touristen steigt im Mai
Kommentare
61
Zahl der Touristen steigt im Mai
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Kommentare
48
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Kommentare
46
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Kommentare
38
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Kommentare
31
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 