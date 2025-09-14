Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj: “Keine Ausreden mehr” bei Russland-Sanktionen
Ukrainischer Präsident will einmal mehr Taten des Westens sehen

Selenskyj: “Keine Ausreden mehr” bei Russland-Sanktionen

Sonntag, 14. September 2025 | 02:54 Uhr
Ukrainischer Präsident will einmal mehr Taten des Westens sehen
APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die Verbündeten auf, den Kauf von russischem Öl einzustellen. “Ich fordere alle Partner auf, keine Ausreden mehr zu suchen, um keine Sanktionen zu verhängen”, schrieb Selenskyj auf X. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, die USA würden Sanktionen nur dann mittragen, wenn alle NATO-Mitglieder dem zustimmen.

Zwei republikanische US-Abgeordnete wollen scharfe Sanktionen gegen Russland erzwingen, indem sie ihren Gesetzentwurf an ein dringend benötigtes Gesetz zur Finanzierung der Regierung koppeln. Der Senator Lindsey Graham und der Abgeordnete des Repräsentantenhauses, Brian Fitzpatrick, kündigten am Samstag an, sie würden ihre Kollegen in beiden Parteien in dieser Woche dazu drängen, dem Vorhaben zuzustimmen. “Wir werden unsere Kollegen in beiden Parteien auffordern, sich uns anzuschließen, um diese Gesetzgebung voranzutreiben und an der Seite der Freiheit gegen die Tyrannei zu stehen”, teilten die beiden mit. “Die Zeit drängt.”

Sekundärsanktionen gegen Indien und China

Der Gesetzentwurf liegt seit Monaten vor, wurde aber von der Führung im Senat und im Repräsentantenhaus nicht zur Abstimmung gestellt. Grund dafür ist das Zögern von Präsident Donald Trump, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Der Entwurf sieht unter anderem Sekundärsanktionen gegen Indien und China vor, sollten diese weiterhin russisches Öl kaufen. Trump bevorzugt stattdessen Zölle auf Waren aus Indien, dem nach China weltweit zweitgrößten Abnehmer von russischem Öl. Die vorläufige Haushaltsregelung könnte den beiden Abgeordneten nun einen Weg eröffnen, ihr Vorhaben durchzusetzen.

Die beiden Republikaner begrüßten zugleich eine Äußerung Trumps vom Samstag. Dieser hatte erklärt, die USA seien zu neuen Energiesanktionen gegen Russland bereit, aber nur, wenn alle NATO-Staaten den Kauf von russischem Öl einstellen und ähnliche Maßnahmen ergreifen. “Wir sind der festen Überzeugung, dass die Kombination aus Sanktionen und Zöllen, zusammen mit dem Verkauf von hochwertigen amerikanischen Waffen an die Ukraine, der Schlüssel ist, um Putin an den Tisch für einen gerechten und ehrenhaften Frieden zu bringen”, erklärten Graham und Fitzpatrick. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme zu dem Plan der Abgeordneten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
206
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
55
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
54
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
37
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 