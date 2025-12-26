Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj kündigt baldigen Besuch bei Trump an
Wolodymyr Selenskyj will bald zu Donald Trump

Selenskyj kündigt baldigen Besuch bei Trump an

Freitag, 26. Dezember 2025 | 08:29 Uhr
Wolodymyr Selenskyj will bald zu Donald Trump
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Vor dem Hintergrund der Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein baldiges Treffen mit US-Präsident Donald Trump angekündigt. “Wir haben uns auf ein Treffen auf höchster Ebene geeinigt – mit Präsident Trump in naher Zukunft”, erklärte Selenskyj am Freitag in Online-Netzwerken und fügte an: “Bis zum Jahreswechsel kann noch viel entschieden werden.”

Am Weihnachtstag hatte Selenskyj in Onlinediensten erklärt, er habe ein “sehr gutes” Telefongespräch mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem US-Präsidentenberater Jared Kushner geführt. Es seien “einige wichtige Details der laufenden Arbeit besprochen” worden. Es gebe “gute Ideen, die zu einem gemeinsamen Ergebnis und zu dauerhaftem Frieden beitragen können”. Selenskyj bedankte sich zudem bei Witkoff und Kushner für ihren “konstruktiven Ansatz, die intensive Arbeit und die freundlichen Worte”.

Am Mittwoch hatte Selenskyj erklärt, die Ukraine habe in dem jüngsten Entwurf eines zwischen Washington und Kiew vereinbarten Plans zur Beendigung des Krieges einige Zugeständnisse erreichen können. Der Entwurf werde derzeit von Moskau geprüft. Der von Selenskyj erstmals vorgestellte 20-Punkte-Plan sieht ein Einfrieren der aktuellen Frontlinie vor, ebnet zugleich aber auch den Weg für den Abzug ukrainischer Truppen und entmilitarisierte Zonen.

28-Punkte-Plan der USA wurde nach Kritik überarbeitet

Die USA hatten vergangenen Monat einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vorgelegt. Der als sehr Moskau-freundlich geltende Text wurde dann auf Drängen Kiews und seiner europäischen Verbündeten überarbeitet. Sowohl Kiew als auch die Europäer forderten Änderungen zugunsten der Ukraine, insbesondere Sicherheitsgarantien.

Dem ursprünglichen Plan zufolge sollte die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichten, ihre Streitkräfte verkleinern und den gesamten Donbass im Osten der Ukraine an Russland abgeben – auch Gebiete, die nicht von Russland besetzt sind.

Der Kreml äußerte sich bisher nicht im Detail zu dem überarbeiteten Entwurf, dem neuen 20-Punkte-Plan. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Mittwoch vor Journalisten, Moskau sei dabei, “seine Position zu formulieren”. Russische Regierungsvertreter haben jedoch wiederholt die Bemühungen Europas und der Ukraine kritisiert, den ursprünglichen 28-Punkte-Plan zu ändern.

