Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj: Lage in Pokrowsk hart
Selenskyj: Stadt im Donbass hart umkämpft

Selenskyj: Lage in Pokrowsk hart

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 00:14 Uhr
Selenskyj: Stadt im Donbass hart umkämpft
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist die Lage für die ukrainischen Verteidiger in der Stadt Pokrowsk im Osten des Landes schwierig. Die Intensität der Kämpfe sei dort wie in den vergangenen Wochen sehr hoch, das russische Militär habe dort sehr viele Truppen zusammengezogen, teilte er in seiner Videobotschaft am Mittwochabend mit. “Die Besatzer versuchen mit allen Mitteln, sich dort festzusetzen”, sagte er.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass einzelne russische Einheiten in die Stadt eingedrungen waren. Auch die Stadt Kupjansk im nordostukrainischen Gebiet Charkiw bleibt nach Angaben Selenskyjs schwer umkämpft. Die Lage sei weiterhin kompliziert, habe sich aber leicht verbessert. “Unsere Streitkräfte haben in diesen Tagen mehr Kontrolle, wir verteidigen weiterhin unsere Stellungen”, sagte er.

Der russische Generalstab hatte zuletzt bei einer Sitzung unter der Leitung von Kremlchef Wladimir Putin beide Städte als eingekreist bezeichnet. Von unabhängiger Seite wurden diese Angaben bisher nicht bestätigt. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
71
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Kommentare
38
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Kommentare
34
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Kommentare
33
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Kommentare
28
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 