U-Ausschuss im Landtag

Signa-Spendenausschuss: Seppi und Alfreider angehört

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 18:13 Uhr
Bozen – Der Signa-Spendenausschuss des Südtiroler Landtages ist am heutigen Donnerstagnachmittag unter der Leitung von Harald Stauder, stellvertretender Vorsitzender des Gremiums, zusammengetreten.

Dabei wurde der Tagesordnungspunkt “Unzulässigkeit der Aufnahme des Informationsschreibens zur Ermittlung ‘Romeo’ in die Unterlagen des Untersuchungsausschusses und anschließende Rückgabe des Informationsschreibens an den Abgeordneten Knoll” vertagt. „Dies, da viele Mitglieder des Untersuchungsausschusses abwesend waren“, erklärte Stauder.

Anschließend wurden die Arbeiten mit zwei weiteren Anhörungen fortgesetzt. Zunächst berichtete Giovanni Seppi, Bürgermeisters der Gemeinde Leifers, in seiner Funktion als langjähriger Mitarbeiter des Bauamtes von Bozen den Ausschussmitgliedern „über Fristen, Sitzungen und Baufortschritte rund um das Projekt Waltherpark und betonte dabei ausdrücklich, dass nie politischer Druck von irgendeiner Seite ausgeübt worden sei“, so Stauder weiter.

Daraufhin wurde Daniel Alfreider sowohl in seiner Funktion als Landesrat als auch als Parteiobmannstellvertreter der SVP angehört. „Es ist dabei um Fragen zur Beauftragung von Unternehmen vonseiten der Volkspartei und vonseiten der Landesverwaltung sowie um Spenden ebendieser Unternehmen an die SVP gegangen“, führte Stauder aus. „Der Landesrat hat unterstrichen, dass alle Beauftragungen aufgrund von Ausschreibungen vergeben wurden und rechtlich alles in Ordnung ist. Das ist auch dokumentiert und bereits mehrmals kontrolliert worden.“

Weitere Anhörungen sind im Jänner und Februar 2026 geplant.

