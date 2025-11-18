Aktuelle Seite: Home > Politik > Spitzen von Stadt und Handelskammer treffen sich zu offiziellen Gesprächen
Auc Sicherheit war Thema

Spitzen von Stadt und Handelskammer treffen sich zu offiziellen Gesprächen

Dienstag, 18. November 2025 | 18:43 Uhr
L-incontro-Comune-Camera-di-Commercio
gmbz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Heute Vormittag waren Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati und Vizebürgermeister Stephan Konder zu einem ersten offiziellen Austausch mit Handelskammerpräsident Michl Ebner und Generalsekretär Alfred Aberer in der Handelskammer zu Gast. Das Treffen, das in einer sehr herzlichen Atmosphäre stattfand, offenbarte das Interesse der Gesprächspartner an einer engagierten und konstruktiven Zusammenarbeit. Bei dem Gespräch wurden mehrere Themen von Bedeutung für die Landeshauptstadt angesprochen: die Sicherheit und die Stadtbildpflege, die Sauberkeit des öffentlichen Raums und die Organisation der Abfallbewirtschaftung, aber auch die Verhinderung von Vandalismus und Schmierereien sowie der Einsatz von Überwachungskameras zum Schutz des öffentlichen Raums und zu Präventionszwecken.

Beide Seiten äußerten den Wunsch, Seite an Seite an wirksamen und dauerhaften Lösungen zum Wohle der Wirtschaft und der Lebensqualität in der Stadt arbeiten zu wollen. Dabei sei ein koordiniertes Vorgehen wichtig, das die Anforderungen der Verwaltung mit den Bedürfnissen der Wirtschaft in Einklang bringe und den Rahmen für eine gemeinschaftliche Übernahme von Verantwortung für die Zukunft der Stadt bilde.

„Dieses erste Treffen zeigt, wie wichtig ein ständiger Austausch mit der Handelskammer ist,“ so Bürgermeister Corrarati. „Nur so können gemeinsame Ideen und Initiativen für die Weiterentwicklung der Stadtqualität und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes entstehen. Die Zusammenarbeit mit der Handelskammer ist ein Mehrwert für Bozen, den wir konsequent wertschätzen wollen.“

Handelskammerpräsident Michl Ebner bekundete die uneingeschränkte Bereitschaft, eng mit der Stadt zusammenzuarbeiten und Kompetenzen und Daten bereitzustellen sowie Konzepte zur Stärkung der Wirtschaft und der Attraktivität des Stadtbildes einzubringen. „Bozen steht derzeit vor diversen Herausforderungen, die gemeinsame Anstrengungen und ein koordiniertes Handeln erfordern, angefangen von der Sicherheit auf den Straßen bis hin zur Verbesserung der Qualität des öffentlichen Raums. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Institutionen ist der Schlüssel, um diese Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und konkrete, dauerhafte Lösungen zum Wohle der Menschen und der Unternehmen zu entwickeln.“

Bürgermeister Corrarati bezeichnete den engen Austausch mit der Handelskammer als einen Pluspunkt bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen und bestätigte die Bereitschaft der Stadt, gemeinsam ergebnisorientierte Lösungen zu entwickeln.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Kommentare
100
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Kommentare
39
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Kommentare
35
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
29
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Jannik Sinner erneut Sieger bei den ATP Finals
Kommentare
27
Jannik Sinner erneut Sieger bei den ATP Finals
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 