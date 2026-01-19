Aktuelle Seite: Home > Politik > Stahlwerke Bozen: Konstruktives Treffen im Palais Widmann
Land bewertet die nächsten Schritte

Stahlwerke Bozen: Konstruktives Treffen im Palais Widmann

Montag, 19. Januar 2026 | 20:19 Uhr
Palazzo Widmann (1)
LPA/Fabio Brucculeri/Am 19. Jänner sprachen Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für Wirtschaftsentwicklung Marco Galateo, Michele Amenduni als Vertreter der Stahlwerke Valbruna sowie der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper, im Palais Widmann über die Zukunft der Stahlwerke in Bozen.
Bozen – Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Galateo haben mit Michele Amenduni (Stahlwerke Valbruna) und Alexander Rieper (Unternehmerverband Südtirol) gesprochen. Die Anforderungen des Unternehmens wurden geklärt, nun bewertet das Land die nächsten Schritte.

Am Nachmittag des 19. Jänner hat im Palais Widmann in Bozen ein Treffen zwischen Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für Wirtschaftsentwicklung Marco Galateo, Michele Amenduni, Präsident der Stahlwerke Valbruna, sowie dem Präsidenten des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper, stattgefunden.

Das konstruktive Gespräch diente dazu, nach dem ergebnislosen Ausgang der Ausschreibung zur Zuweisung der Grundstücke die spezifischen Anforderungen des Unternehmens in Bezug auf den Standort Bozen zu klären und seitens des Landes notwendige Elemente für die nächsten Schritte zu sammeln.

