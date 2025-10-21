Steinmeier eröffnet neue Deutsche Botschaft in Wien

Von: apa

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in Österreich fort. Steinmeier wird unter anderem mit seinem Amtskollegen Alexander Van der Bellen den Neubau der Deutschen Botschaft in Wien offiziell eröffnen. Der rund 45,5 Millionen Euro teure Bau beherbergt auch die Ständige Vertretung Deutschlands bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Insgesamt sind dort rund 100 Personen beschäftigt.

Der moderne Neubau wurde von den Leipziger Architekten Ansgar und Benedikt Schulz gestaltet, die im Jahr 2016 einen entsprechenden Wettbewerb für sich entschieden hatten. “Die Architektur der Botschaft vermittelt Offenheit und Leichtigkeit und tritt in einen sichtbaren Dialog mit dem städtischen Umfeld des Gastgeberlandes”, heißt es dazu in einer Pressemappe der diplomatischen Vertretung Deutschlands.

Darüber hinaus sind am Mittwoch Besuche bei Rheinmetall MAN Military Vehicles in Wien-Liesing und beim Max Reinhardt Seminar in Penzing vorgesehen. Am Donnerstag folgt ein Besuch der Baustelle des Brenner-Basistunnels gemeinsam mit dem Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle sowie eine Visite in Innsbruck.

Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender waren am Dienstag in Wien von Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer mit militärischen Ehren begrüßt worden. In einer gemeinsamen Pressekonferenz betonten Steinmeier und Van der Bellen unter anderem die Notwendigkeit europäischer Kooperation und neuer Sicherheitskonzepte angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.