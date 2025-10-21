Aktuelle Seite: Home > Politik > Steinmeier eröffnet neue Deutsche Botschaft in Wien
Deutscher Bundespräsident Steinmeier auf Staatsbesuch in Wien

Steinmeier eröffnet neue Deutsche Botschaft in Wien

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 21:32 Uhr
Deutscher Bundespräsident Steinmeier auf Staatsbesuch in Wien
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in Österreich fort. Steinmeier wird unter anderem mit seinem Amtskollegen Alexander Van der Bellen den Neubau der Deutschen Botschaft in Wien offiziell eröffnen. Der rund 45,5 Millionen Euro teure Bau beherbergt auch die Ständige Vertretung Deutschlands bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Insgesamt sind dort rund 100 Personen beschäftigt.

Der moderne Neubau wurde von den Leipziger Architekten Ansgar und Benedikt Schulz gestaltet, die im Jahr 2016 einen entsprechenden Wettbewerb für sich entschieden hatten. “Die Architektur der Botschaft vermittelt Offenheit und Leichtigkeit und tritt in einen sichtbaren Dialog mit dem städtischen Umfeld des Gastgeberlandes”, heißt es dazu in einer Pressemappe der diplomatischen Vertretung Deutschlands.

Darüber hinaus sind am Mittwoch Besuche bei Rheinmetall MAN Military Vehicles in Wien-Liesing und beim Max Reinhardt Seminar in Penzing vorgesehen. Am Donnerstag folgt ein Besuch der Baustelle des Brenner-Basistunnels gemeinsam mit dem Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle sowie eine Visite in Innsbruck.

Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender waren am Dienstag in Wien von Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer mit militärischen Ehren begrüßt worden. In einer gemeinsamen Pressekonferenz betonten Steinmeier und Van der Bellen unter anderem die Notwendigkeit europäischer Kooperation und neuer Sicherheitskonzepte angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
79
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
52
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
40
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Sinner sagt für Davis Cup ab
Kommentare
35
Sinner sagt für Davis Cup ab
Heizen mit Holz… aber richtig!
Kommentare
31
Heizen mit Holz… aber richtig!
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Gruppe Santini
Gruppe Santini
80 Jahre Geschichte, Familie und nachhaltige Zukunft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 