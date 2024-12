STF auf Entdeckungsreise in die Tiefen des Bergwerks Villanders

Von: mk

Villanders – Vor Kurzem fand eine besondere Veranstaltung der Süd-Tiroler Freiheits Akademie statt, die Geschichte und Geselligkeit auf eindrucksvolle Weise miteinander verband. Über 30 Interessierte begaben sich auf eine vom Landtagsabgeordneten Hannes Rabensteiner organisierte, spannende Entdeckungsreise in die unterirdischen Stollen des Bergwerks Villanders, einer der bedeutendsten Bergbaustätten Tirols im Mittelalter.

Die Sonderführung durch den historischen Elisabethstollen bot faszinierende Einblicke in die Geschichte und die harte Arbeit der Bergleute vergangener Jahrhunderte. Zwei erfahrene Führer des örtlichen Vereins vermittelten mit nachgebautem Werkzeug und detaillierten Erklärungen ein lebendiges Bild vom Leben und Arbeiten der Knappen. „Das Bergwerk in Villanders ist ein Zeugnis unserer beeindruckenden Geschichte und ein Ort, an dem die Vergangenheit lebendig wird. Es ist wichtig, diese Schätze zu bewahren und erlebbar zu machen, und dafür gilt dem Villanderer Kultur- und Museumsverein ein großer Dank!“ betonte Hannes Rabensteiner.

Nach der Erkundung des Bergwerks ging es für die Teilnehmer in den Johannserhof in Villanders. Dort wartete ein traditionelles Törggelemenü, liebevoll zubereitet von Familie Brunner, in der historischen Stube. Bei geselligem Beisammensein wurde nicht nur Tiroler Gastfreundschaft genossen, sondern auch der grenzüberschreitende Austausch zwischen Teilnehmern aus Nord- und Südtirol gefördert. „Solche Veranstaltungen tragen dazu bei, dass Menschen über Landesgrenzen hinweg näher zusammenrücken und die gemeinsame Kultur bewahren“, unterstrich Gudrun Kofler, Landtagsabgeordnete der FPÖ im Tiroler Landtag.

Die Veranstaltung war eine Initiative der Süd-Tiroler Freiheits Akademie, die es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, Interessierten die Geschichte und kulturelle Besonderheiten der Heimat näherzubringen. Neben weiteren geplanten Führungen gehören auch Vorträge, Webinare und Gemeinschafts-Erlebnisse wie Mondscheinrodeln oder ein Besuch der Sternwarte Max Valier zum Programm.