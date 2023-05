STF fordert niedrigere Miet- und Wohnungspreise

Bozen – 2.000 Euro für eine 82-Quadratmeter-Wohnung in Bozen, 1.500 Euro für eine 71- Quadratmeter-Wohnung in Marling, 1.100 Euro für eine 64 Quadratmeter-Wohnung in Bruneck, 1.000 Euro für eine 70 Quadratmeter-Wohnung in Völs – wer soll das noch bezahlen? Diese Frage stellt die Süd-Tiroler Freiheit.

Im Rahmen der heutigen Debatte zum neuen Raumordnungsgesetz im Landtag hat der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, eine Reduzierung der Miet- und Wohnungspreise im Land gefordert. Der Wohnungsmarkt sei in Südtirol völlig außer Kontrolle geraten. Es bedürfe dringend einer Regulierung dieser Fehlentwicklung, da sich die Bürger trotz fleißiger Arbeit selbst eine einfache Wohnung nicht mehr leisten könnten, erklärt.

„Neben der Bauspekulation sorgt auch der Ausverkauf der Heimat für die explodierenden Preise. Wenn Familienwohnungen für Unsummen als Ferienwohnungen vermietet werden, sind die Leidtragenden die einheimischen Bürger, die mit diesen Preisen nicht mithalten können. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass Familien und junge Menschen abwandern, da sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Dieser Entwicklung muss dringend entgegengewirkt werden. Das vorliegende Raumordnungsgesetz bietet dazu jedoch keine Lösungsansätze“, meint die Süd-Tiroler Freiheit.

Es brauche eine sofortige Reduzierung der Miet- und Wohnungspreise, indem die Immobilienspekulation und der Ausverkauf der Heimat durch Ferienwohnungen unterbunden würden. „Auch das System der Mietpreisbeiträge des Landes muss neu konzipiert werden, da derzeit die Zuschüsse des Landes 1:1 auf die Mietpreise draufgeschlagen werden“, erklärt Knoll abschließend.