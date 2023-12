STF-Funktionär brutal ins Gesicht geschlagen

Vor Gastlokal in Stzerzing verprügelt

Sterzing – Am Wochenende ist Jonas Gasser, Funktionär der Süd-Tiroler Freiheit im Wipptal, Opfer einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Sterzinger Gastlokal geworden. Dies erklärt die Bewegung selbst in einer Aussendung.

In der Nacht auf Samstag erlitt Gasser einen brutalen Schlag ins Gesicht von einem Marokkaner, sodass ihm schwarz vor Augen wurde und er zu Boden sank.

Der Grund für diesen brutalen Angriff sei Gassers entschiedene Ablehnung gewesen, vom Marokkaner Drogen zu kaufen.

Die Süd-Tiroler Freiheit hat bereits im Wahlkampf vor den Landtagswahlen im Oktober massiv mit dem Thema Ausländergewalt und öffentliche Sicherheit geworben. Die Bewegung fordert nun weiter mit Nachdruck, straffällige Ausländer sofort abzuschieben.

Der Marokkaner habe am Wochenende auch noch vor anderen Lokalen in Sterzing randaliert und sei den Behörden bekannt, so die Bewegung.

Die Süd-Tiroler Freiheit spricht ihrem Funktionär Jonas Gasser die volle Solidarität aus. Gleichzeitig werde man weitere Aktionen planen, „um den Druck auf die unzureichende Tätigkeit der Behörden und Politik zu erhöhen“, hießt es in einer Aussendung abschließend.