Stilfs wÃ¤hlt heute neuen BÃ¼rgermeister und Gemeinderat
Ein BÃ¼rgermeisterkandidat zwei Listen

Stilfs wÃ¤hlt heute neuen BÃ¼rgermeister und Gemeinderat

Sonntag, 09. November 2025 | 08:57 Uhr
Stilfs – In der Gemeinde Stilfs steht am heutigen Sonntag eine wichtige Entscheidung an: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihren neuen Bürgermeister und den Gemeinderat. Die außerordentlichen Wahlen wurden notwendig, nachdem Bürgermeister Franz Heinisch (SVP) im Juli überraschend verstorben war.

1.023 Wahlberechtigte sind aufgerufen, in den beiden Wahllokalen in Stilfs und Sulden ihre Stimme abzugeben. Während die Bürgermeisterwahl voraussichtlich ohne Überraschungen verlaufen wird – Samuel Marseiler (SVP) tritt als einziger Kandidat an und bittet um das Vertrauen der Bevölkerung -, verspricht die Gemeinderatswahl mehr Spannung.

Für die 14 Sitze im Gemeinderat bewerben sich insgesamt 19 Kandidatinnen und Kandidaten: 14 auf der Liste der SVP und fünf auf jener der Süd-Tiroler Freiheit. Marseiler, der seit dem Tod von Heinisch die Amtsgeschäfte als Bürgermeister-Stellvertreter führt, möchte nun offiziell das Amt übernehmen.

Die Wahllokale sind von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Mit einem Ergebnis wird noch am Sonntagabend gerechnet.

