Aktuelle Seite: Home > Politik > Stocker bespricht in Serbien EU-Perspektive und Wirtschaft
Stocker und Vucic beim Gipfel in Tirana (Archivbild)

Stocker bespricht in Serbien EU-Perspektive und Wirtschaft

Dienstag, 12. August 2025 | 21:30 Uhr
Stocker und Vucic beim Gipfel in Tirana (Archivbild)
APA/APA/BKA/ANDY WENZEL
Schriftgröße

Von: apa

Nach seinem Besuch in Montenegro trifft Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch mit der serbischen Staatsführung zusammen. Im Zentrum der Gespräche stehen die EU-Beitrittsperspektive sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Auf dem Programm stehen Treffen mit Präsident Aleksandar Vučić und dem serbischen Premier Đuro Macut. Der Kanzler will in Belgrad auch ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautović treffen, der seit kurzem beim Spitzenclub Roter Stern Belgrad kickt.

Ein Abkommen zur verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit soll unterzeichnet werden. Der Kanzler wurde Dienstagabend am Flughafen Belgrad bereits von der serbischen Vizepremierministerin und Wirtschaftsministerin Adrijana Mesarović empfangen. Österreich ist der drittgrößte Investor in Serbien und einer der stärksten Fürsprecher für einen EU-Beitritt der Westbalkanstaaten. Bis zu einem EU-Beitritt muss Serbien noch viele Reformen umsetzen und seine Beziehungen mit dem Kosovo normalisieren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
95
Wolf im Obervinschgau entnommen
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
85
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
79
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Kommentare
49
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
47
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 