Stocker bespricht in Serbien EU-Perspektive und Wirtschaft

Von: apa

Nach seinem Besuch in Montenegro trifft Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch mit der serbischen Staatsführung zusammen. Im Zentrum der Gespräche stehen die EU-Beitrittsperspektive sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Auf dem Programm stehen Treffen mit Präsident Aleksandar Vučić und dem serbischen Premier Đuro Macut. Der Kanzler will in Belgrad auch ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautović treffen, der seit kurzem beim Spitzenclub Roter Stern Belgrad kickt.

Ein Abkommen zur verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit soll unterzeichnet werden. Der Kanzler wurde Dienstagabend am Flughafen Belgrad bereits von der serbischen Vizepremierministerin und Wirtschaftsministerin Adrijana Mesarović empfangen. Österreich ist der drittgrößte Investor in Serbien und einer der stärksten Fürsprecher für einen EU-Beitritt der Westbalkanstaaten. Bis zu einem EU-Beitritt muss Serbien noch viele Reformen umsetzen und seine Beziehungen mit dem Kosovo normalisieren.