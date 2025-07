Straße bei Puntac in Abtei soll sicherer werden

Von: Ivd

Bozen/Abtei – Die Landesregierung hat heute auf Vorschlag von Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider beschlossen, mehr Geld in die Arbeiten zur Verbesserung des Straßenkörpers auf einem rund einen Kilometer langen Abschnitt der Gadertaler Staatsstraße (SS 244) bei Puntac, in der Gemeinde Abtei zu investieren.

Das zweite technische Ergänzungs- und Variantenprojekt ohne wesentliche Änderungen an den Eigenschaften des Vorhabens, das genehmigt wurde, sieht für den Eingriff eine Investition von 2,40 Millionen Euro (zuvor: 2,05 Millionen Euro) vor. Damit kann der Vertrag mit der beauftragten Firma angepasst werden.

Zudem erhöhen sich die Spesen zur Verfügung der Verwaltung, also die Mittel für Mehrwertsteuer, Enteignungen, technische Spesen, Anschlüsse, Verlegung von Infrastrukturen und weitere Nebenarbeiten, von 920.006 Euro auf 1,57 Millionen Euro. Insgesamt werden somit in den Sicherungseingriff 3,97 Millionen Euro investiert.

“Die Arbeiten, die in Puntac laufen, sind wichtig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen, denn die Straße verläuft entlang eines instabilen Hangs, der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach abgerutscht ist”, erklärt Landesrat Alfreider. “Zugleich soll die Infrastruktur belastbarer gemacht und die alte Trasse in einen kombinierten Fuß- und Radweg umgewandelt werden, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit”, sagt Alfreider.