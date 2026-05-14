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Chinas Präsident Xi begrüßt seinen US-Amtskollegen Trump

Straße von Hormuz muss laut Trump und Xi “offen bleiben”

Donnerstag, 14. Mai 2026 | 11:27 Uhr
Chinas Präsident Xi begrüßt seinen US-Amtskollegen Trump
APA/APA/AFP/POOL/KENNY HOLSTON
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Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sind sich einig, dass die Straße von Hormuz “offen bleiben” muss. Beide Staatschefs seien bei ihrem Treffen in Peking übereingekommen, dass dadurch der “freie Energiefluss” unterstützt werden solle, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag. Washington bezeichnete das Treffen zwischen Xi und Trump als “gut”. Beide Seiten hätten “Möglichkeiten erörtert, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern”, hieß es weiter.

Angaben zu Taiwan machte das Weiße Haus hingegen nicht. Xi hatte bei dem Treffen mit Trump vor einem “Konflikt” zwischen China und den USA gewarnt, sollte die Taiwan-Frage “falsch gehandhabt” werden.

Die Straße von Hormuz wird seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar vom Iran weitgehend gesperrt. In der Folge schossen die Energiepreise weltweit in die Höhe. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen Häfen an der Schifffahrtsstraße. Seit Anfang April gilt eine fragile Waffenruhe in der Region.

China ist ein wichtiger Abnehmer iranischen Öls. Peking drängt daher auf eine rasche Öffnung der Straße von Hormuz, durch die ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gastransporte verläuft.

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