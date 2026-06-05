Süd-Tiroler Freiheit nimmt Anteil am Tod Josef Fontanas

Von: mk

Neumarkt – Der ehemalige Freiheitskämpfer und Historiker Dr. Josef Fontana ist heute im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Bezirksgruppe Unterland/Überetsch der Süd-Tiroler Freiheit nimmt Anteil an Fontanas Tod. Er war ein großer Tiroler und bedeutender Sohn des Unterlandes.

Josef Fontana wuchs in Neumarkt auf, besuchte dort die Volksschule und erlernte anschließend das Malerhandwerk. Ende der 1950er Jahre schloss sich Fontana dem Freiheitskampf an und gehörte zu den Mitbegründern des „Befreiungsausschusses Südtirol“ (BAS). Er zählte zu den engsten Vertrauten von Sepp Kerschbaumer. 1961 wurde Fontana verhaftet und gefoltert. Fast acht Jahre verbrachte er im Gefängnis. Dort legte er den Grundstein für einen persönlichen Neuanfang. Er bereitete sich auf die Maturaprüfung vor, die er nach seiner Entlassung ablegte. Anschließend studierte er Germanistik, Geschichte und Philosophie.

Fontana war viele Jahre lang Direktor des Südtiroler Kulturinstituts. Er schrieb beachtete Werke über die Geschichte Tirols und des Südtiroler Unterlandes.

„Mit Josef Fontana verliert Tirol einen wichtigen Zeitzeugen, einen bedeutenden Historiker und einen Menschen, der trotz schwerer Schicksalsschläge aufrecht seinen Weg ging. Sein Einsatz für unser Land und sein Wirken für die Erforschung unserer Geschichte werden nicht vergessen“, betont die Bezirksgruppe der Süd-Tiroler Freiheit.