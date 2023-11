Südtirol verharrte zwei Minuten in Stille

Bozen – Am heutigen Tag gegen Gewalt an Frauen stand Südtirol für zwei Minuten still. Die gemeinsame symbolische Aktion soll zu einem gesamtgesellschaftlichen Umdenken beitragen.

Der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen und das Frauenbüro des Landes haben gemeinsam mit dem landesweiten Netzwerk gegen Gewalt an Frauen und deren Kindern sowie zahlreichen Organisationen und Institutionen heute dazu aufgerufen, um 12.00 Uhr mittags für zwei Minuten in Stille zu verharren. Der Sinn dahinter ist, mit Stille gegen Gewalt an Frauen aufzutreten.

So kam es, dass heute in Bozen ein Schweigemarsch, organisiert vom Südtiroler Jugendring, durch Bozen zog, auf zahlreichen Sportplätzen im ganzen Land und die Landwirtschaftsmesse Agrialp wurden für Schweigeminuten unterbrochen, Frauen und Männer beteiligten sich an einem Flashmob, Geschäfte wiesen mit Plakaten auf das Problem hin. Südtirol hat damit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt, Informationen zur Aktion gibt es unter www.suedtirolstehtstill.bz.it.

Hier gibt es Hilfe

Frauen, die Gewalterfahrungen erleben, können in Südtirol auf die Dienste der fünf Frauenhausdienste in Bozen, Meran, Bruneck und Brixen zurückgreifen. Dort erhalten Gewaltopfer Unterstützung, Beratung und Begleitung.

Folgende Grüne Nummern sind rund um die Uhr erreichbar:

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Bozen: 800 276 433

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Meran: 800 014 008

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Brixen: 800 601 330

Telefonische Erreichbarkeit zu festen Zeiten:

Geschützte Wohnungen in Bozen: 800 892 828 (von Mo. bis Fr. von 8.00 bis 12.30 Uhr und von Mo. bis Do. von 13.30 bis 17.00 Uhr

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Geschützte Wohnungen in Bruneck: 800 310 303 (Mo. bis Fr. von 8.30 bis 12.00 Uhr)