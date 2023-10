Kompatscher mit deutlichen Verlusten in Heimatgemeinde Völs am Schlern

SVP-Spitzenkandidat und Landeshauptmann Arno Kompatscher hat bei der Landtagswahl in Südtirol in seiner Heimatgemeinde Völs am Schlern deutliche Verluste erlitten. Hatte die Südtiroler Volkspartei bei der Wahl 2018 in der Gemeinde noch 61,2 Prozent eingefahren, waren es diesmal – wenn auch auf hohem Niveau – “nur” 51,7 Prozent.

Bei den Vorzugsstimmen musste Arno Kompatscher ebenfalls Verluste hinnehmen und fuhr in Völs nur noch ein dreistelliges Ergebnis ein.

Respektable Zugewinne auf weit geringerem Niveau haben in der Gemeinde nahe Bozen die deutschsprachigen Oppositionsparteien Süd-Tiroler Freiheit (von 3,8 auf 8,4 Prozent) und die Grünen (von 5,5 auf 8,9 Prozent) verzeichnet.

Eine Schlappe erlitt in Völs Kompatscher-Widersacher Thomas Widmann: Seine Liste kam nur auf 2,6 Prozent.