Südtiroler Jugendring sagt Ja zum neuen SüdtirolPass

Von: mk

Bozen – Die Landesregierung hat bei der Pressekonferenz am 3. Dezember 2024 bekannt gegeben, dass es Neuerungen beim SüdtirolPass geben wird. Insbesondere sollen auch junge Menschen vom neuen Tarifmodell profitieren. Mit dem U26-Abo können Jugendliche die öffentlichen Verkehrsmittel für 150 Euro jährlich oder 20 Euro monatlich nutzen.

„Wir begrüßen diese Neuerungen und sehen im U26-Abo einen wichtigen Schritt zur Förderung der Mobilität junger Menschen in Südtirol,“ so Tanja Rainer, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings (SJR). „Das neue Modell ermöglicht nicht nur Schüler*innen und Student*innen, sondern auch Berufseinsteiger*innen kostengünstig auf öffentliche Verkehrsmittel zuzugreifen, was auch im Sinne der Nachhaltigkeit zu befürworten ist. Des Weiteren ist es im Hinblick darauf, dass für viele junge Menschen leicht erreichbare und kostengünstige öffentliche Verkehrsmittel wesentlich für deren Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben sind, ein Vorteil,“ so Rainer.

Darüber hinaus profitieren auch junge Familien von den neuen Tarifen. Mit erschwinglichen Familien-Abos wird die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel auch für Eltern und Kinder alltagstauglicher und attraktiver.