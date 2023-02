Südtiroler Landtagswahlen finden am 22. Oktober statt

Bozen/Trient – Nun steht der genaue Termin für die Landtagswahlen im Herbst fest. Die Wählerinnen und Wähler der Provinzen Bozen und Trient sind am. 22. Oktober 2023 zu den Urnen gerufen.

Die Termin wurde heute vom Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti nach der Sitzung der Landesregierung mitgeteilt. Weil die Wahltermine beider Provinzen einheitlich sind, wird auch in Südtirol am 22. Oktober gewählt.

Die Landeshauptleute von Südtirol und dem Trentino haben sich auf den Termin geeinigt, allerdings seien noch formale Beschlüsse dazu ausständig, hieß es am Freitag aus dem Büro von Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Hierzulande sind über 420.000 Wahlberechtigte aufgerufen, die Mitglieder des Südtiroler Landtags zu wählen.

Die beiden Landtage mit jeweils 35 Sitzen werden alle fünf Jahre gewählt. In Südtirol will es der amtierende Landeshauptmann Kompatscher noch einmal wissen. Er tritt zum dritten Mal an, damit wäre es seine letzte Legislaturperiode. Formell muss der Landeshauptmann erst von der Südtiroler Volkspartei nominiert werden.

Im Frühjahr steht Italien noch eine weitere Wahl bevor: Am 2. und 3. April sind Regionalwahlen in Friaul-Julisch Venetien geplant. In der autonomen Region hofft der scheidende Präsident und Lega-Politiker Massimiliano Fedriga auf ein neues, fünfjähriges Mandat. Der Mitte-Rechts-Kandidat gilt als Favorit im Rennen gegen die Mitte-Links-Kräfte. PD und Fünf-Sterne-Bewegung schicken den regionalen Parlamentarier Massimo Morettuzzo ins Rennen, während das Bündnis aus Azione und Italia Viva den ehemalige PD-Senator Alessandro Maran unterstützt.