Aktuelle Seite: Home > Politik > Südtiroler Volkspartei trauert um Hugo Valentin
„Ein großer Südtiroler ist von uns gegangen“

Südtiroler Volkspartei trauert um Hugo Valentin

Dienstag, 09. September 2025 | 14:00 Uhr
Hugo Valentin
svp
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – „Am Morgen des 8. September erreichte uns die traurige Nachricht vom Tod des ehemaligen Landesrates und des langjährigen Funktionärs der Südtiroler Volkspartei, Hugo Valentin. Mit ihm verlieren wir einen außergewöhnlichen Menschen, einen engagierten Politiker und einen leidenschaftlichen Verfechter der Minderheitenrechte. Hugo Valentin war durch und durch Volksparteiler“, sagt SVP-Obmann Dieter Steger.

„Wir trauern um einen langjährigen Weggefährten, um einen großen Südtiroler und Ladiner. Gleichzeitig will ich aber auch danke sagen: Hugo Valentin hat viel getan für die Südtiroler Volkspartei, die Ladinerinnen und Ladiner sowie für das Land Südtirol“, betont Parteiobmann Dieter Steger.

15 Jahre war Hugo Valentin Abgeordneter der Südtiroler Volkspartei, zweimal Teil der Landesregierung und noch länger ehrenamtlicher Funktionär. Dabei war er sowohl im Kabinett von Silvius Magnago als auch im Kabinett von Luis Durnwalder. „Obgleich sein Verdienst rund um Ladinen außer Frage steht, war er dennoch ein Landesrat, der ganz Südtirol im Blick hatte“, erinnert Steger. „Als Mensch bewahren wir ihn in Erinnerung als fröhlichen Optimisten, der die Herausforderung durchaus nicht scheute. Seine Erfahrung, auch seine Weitsicht werden uns fehlen – Ruhe in Frieden lieber Hugo. Seinen Familienangehörigen und den Hinterbliebenen spreche ich unsere tiefe Verbundenheit aus.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
98
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
56
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Kommentare
23
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Kommentare
22
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Kommentare
21
Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 