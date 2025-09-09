Südtiroler Volkspartei trauert um Hugo Valentin

Von: mk

Bozen – „Am Morgen des 8. September erreichte uns die traurige Nachricht vom Tod des ehemaligen Landesrates und des langjährigen Funktionärs der Südtiroler Volkspartei, Hugo Valentin. Mit ihm verlieren wir einen außergewöhnlichen Menschen, einen engagierten Politiker und einen leidenschaftlichen Verfechter der Minderheitenrechte. Hugo Valentin war durch und durch Volksparteiler“, sagt SVP-Obmann Dieter Steger.

„Wir trauern um einen langjährigen Weggefährten, um einen großen Südtiroler und Ladiner. Gleichzeitig will ich aber auch danke sagen: Hugo Valentin hat viel getan für die Südtiroler Volkspartei, die Ladinerinnen und Ladiner sowie für das Land Südtirol“, betont Parteiobmann Dieter Steger.

15 Jahre war Hugo Valentin Abgeordneter der Südtiroler Volkspartei, zweimal Teil der Landesregierung und noch länger ehrenamtlicher Funktionär. Dabei war er sowohl im Kabinett von Silvius Magnago als auch im Kabinett von Luis Durnwalder. „Obgleich sein Verdienst rund um Ladinen außer Frage steht, war er dennoch ein Landesrat, der ganz Südtirol im Blick hatte“, erinnert Steger. „Als Mensch bewahren wir ihn in Erinnerung als fröhlichen Optimisten, der die Herausforderung durchaus nicht scheute. Seine Erfahrung, auch seine Weitsicht werden uns fehlen – Ruhe in Frieden lieber Hugo. Seinen Familienangehörigen und den Hinterbliebenen spreche ich unsere tiefe Verbundenheit aus.“