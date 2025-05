SVP-Parteileitung analysiert Wahlausgänge in Bozen und Meran

Von: mk

Bozen – Der Bericht des Parteiobmannes, Dieter Steger, beinhaltete zunächst eine kurze Wahlanalyse über die Stichwahlen in den Stadtgemeinden Bozen und Meran. Das Ergebnis in Meran sei sehr gut.

Katharina Zeller habe mit ihrer Mann- und Frauschaft bereits beim Einzug in die Stichwahlen jede Erwartung übertroffen, dass nunmehr Meran eine SVP-Bürgermeisterin vorstehe, sei äußerst begrüßenswert. Das betonten sowohl Parteiobmann, Dieter Steger, als auch Landeshauptmann, Arno Kompatscher.

Mit Blick auf Bozen hielt der Parteiobmann fest, dass sich die Entscheidung, insbesondere mit Blick auf das absehbar knappe Wahlresultat und mit Blick auf die beiden Kontrahenten, die beide moderat sind, keine Wahlempfehlung auszusprechen, als goldrichtig herausgestellt habe.

So könne man nun unbelastet in mögliche Koalitionsgespräche mit Claudio Corrarati gehen. Man sei überzeugt davon, dass Stephan Konder und die Bozner SVP hier sicherlich ein sehr gutes Verhandlungsergebnis im Interesse von Bozen erzielen werden.

Bezahlbares Wohnen im Fokus

Bereits seit längerem arbeitet die Landesregierung an einem Landesgesetz zum Thema bezahlbares Wohnen. Auch die Parteileitung widmete sich diesem Thema an diesem Montag. Nach Einführung durch Landesrat Peter Brunner ins Landesgesetz wird dieses Thema auch im Zuge der nächsten Parteileitung Gegenstand der Sitzung sein.

Startschuss für die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogrammes

Bereits zu Beginn seiner Obmannschaft hat Dieter Steger angekündigt, dass es in einem ersten Moment darum gehe, die Situation der Partei zu stabilisieren und erfolgreich die Gemeinderatswahlen zu bestreiten, danach allerdings einen vertieften Programmprozess einzuläuten. Nun ist es so weit, Dieter Steger wird in den nächsten Wochen einen Fahrplan, gemeinsam mit der Parteiführung erarbeiten. Im Anschluss daran wird in einem breit angelegten Prozess der Startschuss für das inhaltliche Arbeiten erfolgen.