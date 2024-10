Tag der Lehrpersonen: “Worte sind gut, Taten sind besser”

Von: luk

Bozen – Die Lehrerinnen und Lehrer sind unbestritten die Heldinnen und Helden der Schule, die den Schlüssel zu Wissen, Selbstbestimmung und zur Zukunft unserer Welt in den Händen halten. “Der internationale Tag der Lehrpersonen ist ein Moment, um das unglaubliche Engagement, die Leidenschaft fürs Unterrichten und die harte Arbeit anzuerkennen und zu würdigen. Es ist aber auch der Moment, um die Probleme anzusprechen, mit denen der Lehrerberuf auch in Südtirol konfrontiert ist. Die Schule und damit den Beruf der Lehrpersonen attraktiv und zukunftsfit zu machen”, war und ist dem Team K ein großes Anliegen.

”Wir erleben aktuell Zeiten, in denen für Lehrpersonen ihr Beruf, den sie mit Leidenschaft und Können ausüben, zur Belastung wird. Es wurde schon in der Anhörung zur Schule im letzten Jahr rückgemeldet, dass sogar Lehrpersonen in der Stammrolle kündigen. Die Gründe sind vielfältig. Es beginnt bei der oft geringen Wertschätzung in der Bevölkerung, geht über die vielen bürokratischen Hürden, die zu meistern sind, bis hin zu den gestiegenen Anforderungen, die einen qualifizierten Unterricht erschweren bis unmöglich machen. Ich beobachte mit Sorge, dass engagierte Lehrkräfte kündigen und es sich junge Menschen dreimal überlegen, ob sie überhaupt in diesen Beruf einsteigen wollen. Auch bei den Investitionen in die Bildung liegt Südtirol im europäischen Mittelfeld, wobei wir es uns leisten sollten, mit Ländern wie Finnland, Schweden, Dänemark oder den Niederlanden mitzuhalten. Aktuell geben diese führenden Länder zwischen sechs bis acht Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Bildung aus. In Südtirol sind es um die 4,6 Prozent, womit wir sogar leicht unter dem europäischen Schnitt von fünf Prozent liegen. Es muss aus meiner Sicht ein Ruck durch die Bildung gehen, mit mehr Ressourcen, klareren Zielen, einer Entlastung der handelnden Personen, einer Überarbeitung der Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich und nicht zuletzt einer gemeinsamen Diskussion, wie die Schule in Zukunft aussehen kann und muss, um den Erfordernissen einer zeitgemäßen Bildung gerecht zu werden”, sagt Alex Ploner vom Team K.

“Wer so viel Einsatz und Engagement zeigt, muss auch entsprechend entlohnt werden. Im Koalitionsprogramm steht es drinnen, bei verschiedenen öffentlichen Auftritten haben Landeshauptmann Kompatscher, Bildungslandesrat Achammer und Arbeitslandesrätin Amhof versprochen, dass es neben der Inflationsanpassung auch Erhöhungen der Grundgehälter geben wird. Jetzt ist es an der Zeit, diese Versprechen einzulösen”, sagt die Landtagsabgeordnete des Team K Maria Elisabeth Rieder.