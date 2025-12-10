Aktuelle Seite: Home > Politik > Team K fordert gerechtere Regeln bei der GIS-Immobiliensteuer
Änderungsanträge

Team K fordert gerechtere Regeln bei der GIS-Immobiliensteuer

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 17:58 Uhr
Paul Köllensperger
Team K
Von: luk

Bozen – Das Team K hat im Rahmen der Haushaltsdebatte mehrere Änderungsanträge eingebracht, die eine sozial ausgewogenere Anwendung der Immobiliensteuer GIS zum Ziel haben. Die Vorschläge betreffen höhere Steuersätze für kurzfristige touristische Vermietungen, Steuererleichterungen für im Ausland lebende Bürger sowie eine Reduzierung der GIS für gemeinnützige Wohnbauprojekte.

Ein erster Antrag sieht vor, dass Gemeinden den Steuersatz für kurzfristige touristische Vermietungen deutlich anheben können – bis auf das Niveau der sogenannten Super-IMI von 3,5 Prozent. Bisher liegt der mögliche Satz für diese Kategorie bei maximal 0,56 Prozent. Kurzzeitvermietungen würden vor allem in Ballungsräumen dringend benötigten Wohnraum vom Markt nehmen, argumentiert das Team K. Höhere Steuern sollen daher einen Anreiz schaffen, Wohnungen längerfristig an Einheimische zu vermieten. Gemeinden in Regionen mit Wohnungsnot könnten damit ein zusätzliches Steuerungsinstrument erhalten, betont Fraktionschef Paul Köllensperger.

Ein weiterer Antrag betrifft im Ausland lebende Südtiroler, die im AIRE-Register eingetragen sind. Für ihre einzige Wohnung in Südtirol sollen sie vollständig von der GIS und insbesondere von der erhöhten Super-GIS befreit werden. Laut Team K sei diese Gleichstellung inzwischen rechtlich untermauert: Die italienische Abgeordnetenkammer hat Anfang Dezember einen Gesetzesentwurf genehmigt, der vorsieht, dass diese Wohnungen als Hauptwohnsitz gelten. Es sei ungerecht, so Köllensperger, Heimatferne steuerlich wie Spekulanten zu behandeln, die ihre Wohnungen leer stehen lassen.

Schließlich schlägt das Team K vor, die GIS für gemeinnützige Wohnbauprojekte auf 0,2 Prozent zu senken. Diese vom Land zu 55 Prozent unterstützten Initiativen sollen leistbare Mietwohnungen schaffen und den angespannten Immobilienmarkt – vor allem in Bozen – entlasten. Eine geringere Steuerbelastung könne dazu beitragen, solche Projekte wirtschaftlich tragfähiger zu machen und ihre Umsetzung zu erleichtern, argumentiert die Partei.

