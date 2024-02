Team K: Paul Köllensperger bleibt Vorsitzender

Brixen – Beste Stimmung heute Vormittag im Forum Brixen bei der Vollversammlung der zweitstärksten Partei im Südtiroler Landtag dem Team K. Nachdem der Vorsitzende über die zurückliegenden Landtagswahlen, Koalitionsverhandlungen und letzten Entwicklungen im Landtag berichtet hatte, wurden die Führungsgremien des Teams neu bestellt. Paul Köllensperger genießt weiterhin das volle Vertrauen der Team K Mitglieder und ist von der Notwendigkeit des Team K in der Südtiroler Parteienlandschaft mehr den je überzeugt.

„Heute haben wir zusammen mit unserer Parteibasis die Weichen für die Zukunft gestellt. Eine Zukunft, wo Werte mehr zählen als Opportunismus, die Menschen mehr als Lobbys und Parteikarten, die Natur mehr als Profitgier und die Jugend Gehör findet. In einer Zeit, wo die Volkspartei sich mit Postfaschisten verbündet, nur um an der Macht zu bleiben, und so tief gesunken ist, dass sie im Landtag die Wahlzettel ihrer Abgeordneten kontrolliert, braucht es das Team K mehr denn je. Es reicht mit Machterhalt und Rückwärtsgewandtheit. Die Zukunft Südtirols, das sind das Team K und die Menschen in diesem Lande“, ist Paul Köllensperger überzeugt.

Im Rahmen der Vollversammlung wurde der neue Vorstand und der neue Landesausschuss des Team K bestellt. Dem Vorstand gehören folgende Personen an: Paul Köllensperger (Vorsitzender), Maria Elisabeth Rieder (Vizevorsitzende) , Franz Ploner, Tommaso Marangoni, Giuliana Dragogna, Katya Trevisani und Eugen Sleiter. Der Landesausschuss setzt sich künftig aus 14 Mitgliedern aus allen Landesteilen zusammen und hat die Aufgabe, alle wichtigen Entscheidungen der Partei abzusegnen.

Die Vollversammlung wurde auch genutzt, um dem Team K Brixen alles Gute für die anstehenden Gemeinderatswahlen zu wünschen. „Es wird sich zeigen, ob die jahrelange gute und konstruktive Oppositionsarbeit im Gemeinderat von den Brixner Wählerinnen und Wählern honoriert wird und der Alleinherrschaft der Südtiroler Volkspartei in der ehemaligen Bischofsstadt ein Ende gesetzt werden kann“, so die Bewegung. Die Bürgermeisterkandidatin Sabine Mahlknecht und ihr 14 köpfiges Brixner Team stünden jedenfalls in den Startlöchern.