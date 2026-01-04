Aktuelle Seite: Home > Politik > Technik-Panne legte Griechenlands Flugverkehr lahm
Reisende warten am Flughafen von Thessaloniki

Technik-Panne legte Griechenlands Flugverkehr lahm

Sonntag, 04. Januar 2026 | 16:41 Uhr
Reisende warten am Flughafen von Thessaloniki
APA/APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS
Von: APA/dpa

Funkstille im Tower – dieses Horrorszenario haben griechische Fluglotsen am Sonntag erlebt, als plötzlich keine Kommunikation mehr untereinander und mit den Piloten möglich war. Alle griechischen Flughäfen waren betroffen, sämtliche Flüge Richtung Griechenland wurden umgeleitet. Erst nach mehreren Stunden konnte der Flugverkehr langsam wieder aufgenommen werden.

Nach Angaben der griechischen Behörde für zivile Luftfahrt (HCAA) lag das Problem bei den zentralen Funk- und Kommunikationssystemen der Kontrollzentren für den griechischen Luftraum. Das technische Problem, dessen Ausmaß in dieser Form erstmals auftrete, werde weiterhin untersucht, teilte die Behörde mit.

Keine Sabotage, keine Cyberattacke

Sowohl die nationale Behörde für Cybersicherheit als auch der griechische Nachrichtendienst wurden aktiv, berichtete der Sender ERTNews. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es einen Defekt an einem Funkmast rund 60 Kilometer westlich von Athen gegeben – die Untersuchungen würden jedoch fortgesetzt. Sabotage an dem Funkmast schloss der Nachrichtendienst demnach aus.

Der Verband der Fluglotsen wiederum schloss eine Cyberattacke aus, erhob jedoch schwere Vorwürfe. “Unsere Systeme sind uralt”, sagte Verbandschef Panagiotis Psarros dem Sender ERTNews. Darauf habe die Gewerkschaft der Fluglotsen bereits mehrfach hingewiesen und auch Beschwerde auf EU-Ebene eingelegt.

Auswirkungen international

Die Panne hatte Auswirkungen weit über Griechenland hinaus. Auf Flightradar24, einem Online-Dienst zur Flugverfolgung in Echtzeit, war ein fast leerer griechischer Luftraum zu sehen, während sich in den Lufträumen von Nachbarländern wie der Türkei, Albanien und Bulgarien die Flieger tummelten.

An den griechischen Flughäfen, vor allem den großen Airports von Athen, Thessaloniki und Heraklion auf Kreta, herrschte Chaos. Gerade Athen verzeichnet auch im Winter viele ausländische Besucher, zudem nutzten die Griechen die Feiertage, um Verwandte und Bekannte zu besuchen.

Touristen zurück ins Hotel

Lautsprecherdurchsagen riefen die Menschenmengen immer wieder zur Geduld auf: Alle Gates seien geschlossen, die Fluggäste sollten warten. Auf Rhodos wurden Touristen zurück in ihre Hotels geschickt, berichteten griechische Medien. Sie sollen nun am Montag in die Heimat fliegen.

Wann der Flugbetrieb sich von dem Totalausfall vollständig erholt, blieb zunächst unklar. Am späten Sonntagnachmittag konnten am Athener Flughafen Eleftherios Venizelos vorerst nur halb so viele Flüge abgefertigt werden wie normal.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
