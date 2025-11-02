Aktuelle Seite: Home > Politik > Teheran will Atomanlagen wieder aufbauen
Masoud Pezeshkian informiert sich über das Atomprogramm

Teheran will Atomanlagen wieder aufbauen

Sonntag, 02. November 2025 | 11:39 Uhr
Masoud Pezeshkian informiert sich über das Atomprogramm
APA/APA/AFP/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Iran gibt sich entschlossen, die durch israelische und US-amerikanische Angriffe im Juni beschädigten Atomanlagen wieder aufzubauen. “Die Regierung steht mit voller Kraft hinter dem Fortschritt der Nuklearindustrie und unsere jungen Wissenschafter besitzen die notwendige Kompetenz, den atomaren Wiederaufbau entschlossen weiterzuführen”, sagte Präsident Masoud Pezeshkian laut Nachrichtenagentur Tasnim.

Einmal mehr betonte er, dass der Iran kein Atomwaffenprogramm verfolge, sondern die Atomenergie für zivile Zwecke nutzen will. Entsprechende Unterstellungen des Westens seien “eine Lüge”, um den wissenschaftlichen Fortschritt im Iran zu blockieren, sagte Pezeshkian.

Israel sieht im iranischen Atomprogramm eine existenzielle Bedrohung und hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt. Bei israelischen und US-amerikanischen Angriffen wurden zentrale Einrichtungen des Atomprogramms bombardiert. Zum Ausmaß der Zerstörungen an den Atomanlagen gibt es unterschiedliche Angaben. US-Präsident Donald Trump sagte wiederholt, dass die nuklearen Fähigkeiten Irans “ausgelöscht” worden seien. Irans Regierung sprach von schweren Schäden.

Teheran kooperiert nicht mehr mit IAEA

Da Teheran seither die Kooperation mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA eingestellt hat, gibt es keine verlässlichen Angaben über das Ausmaß der Zerstörungen oder den Stand des Wiederaufbaus. Pezeshkian hat mehrfach betont, dass die Herstellung von Massenvernichtungswaffen im Iran aus religiösen Gründen verboten sei. Dennoch befürchtet der Westen, Teheran könne angesichts großer Mengen hochangereicherten Urans ein Atomwaffenprogramm verfolgen.

Der Iran hatte sich 2015 in einem Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm einzuschränken. Nachdem die USA in der ersten Amtszeit von Präsident Trump aus dem Pakt ausgestiegen waren, hielt Teheran die Beschränkungen nicht mehr ein. Kürzlich scheiterten Gespräche für eine Rettung des Abkommens. Auf Initiative von Deutschland, Frankreich und Großbritannien wurden in der Folge UNO-Sanktionen gegen den Iran reaktiviert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
55
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Kommentare
53
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
48
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
33
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
30
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 