Tils bekommt Anschluss an die Fernwärme

Von: Ivd

Tils/Brixen – Ab Frühsommer 2026 erweitern die Stadtwerke Brixen das Fernwärmenetz nach Tils. Bis Dezember 2026 sollen rund 30 Kundinnen und Kunden angeschlossen werden können, darunter auch mehrere Gemeindegebäude wie Schule, Vereinshaus und Feuerwehrhalle. Umgesetzt wird der Ausbau in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brixen. Zusammen mit den Stadtwerken Brixen lud die Gemeinde Brixen am Donnerstag, 5. Februar, zum Informationsabend im Vereinshaus Tils ein, wo das Projekt offiziell vorgestellt wurde.

Damit die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so kurz wie möglich bleiben, werden die Maßnahmen koordiniert umgesetzt. Parallel zur Verlegung der Fernwärmeleitungen werden weitere Infrastrukturen im selben Bauabschnitt erneuert: Fernwärme-Ausbau und begleitende Infrastruktur koordiniert aus einer Hand.

In Tils werden somit Leerrohre für Glasfaser mitverlegt, die öffentliche Beleuchtung auf Smart-LED umgestellt sowie weitere Leitungen modernisiert. Auch Trinkwasserleitungen für die Trinkwasser Interessentschaft Pfeffersberg werden im Zuge der Arbeiten erneuert. Durch die Umstellung auf Smart-LED sinken zudem Energieverbrauch und Betriebskosten der öffentlichen Beleuchtung. Am Ende werden Oberflächen und Asphaltierungen wieder vollständig und neu hergestellt.

Stadtrat Peter Natter betont: „Es ist uns wichtig, dass die Modernisierung der Infrastrukturen nicht nur im zentralen Ortskern vorangetrieben wird, sondern gleichermaßen auch in den Fraktionen sowie peripheren Ortsteilen, und wir somit die Fraktionen nachhaltig stärken.”

Der Netzausbau fällt in ein Jahr mit spürbarer Entlastung für Fernwärmekundinnen und -kunden: Der Fernwärme-Basistarif sinkt 2026 auf 140 Euro/MWh – das entspricht einer Reduzierung um achte Prozent gegenüber 2025. Möglich wird das durch den erhöhten Anteil erneuerbarer Energien.

„Fernwärme soll einfach und zuverlässig funktionieren, wenn man sie braucht“, sagt Franz Berretta, Generaldirektor der Stadtwerke Brixen. „Mit dem Ausbau nach Tils schaffen wir eine Lösung, die wenig Wartung erfordert und eine stabile Wärmeversorgung bietet.“

Fernwärme steht für eine zuverlässige Wärmeversorgung ohne eigene Heizanlage und ohne Brennstofflager. Gleichzeitig basiert sie auf einer zentralen, effizienten Wärmeerzeugung und erhöht den Anteil erneuerbarer Energie kontinuierlich.

Für den Ausbau investieren die Stadtwerke Brixen rund 2,1 Millionen Euro. Vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung ist eine EFRE-Förderung (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) von rund 30 Prozent der anerkannten Kosten vorgesehen.

Während der Bauzeit kommt es abschnittsweise zu Sperrungen bzw. Einbahnregelungen in Tils sowie auf der Landesstraße nach Tils. Die Bevölkerung wird rechtzeitig und laufend über die geplanten Bauphasen informiert. Drei bis vier Wochen vor Baubeginn werden die genauen Informationen bekannt gegeben.