Tote bei Drohnenangriffen Russland-Ukraine

Von: APA/AFP/Reuters

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Russland sind am Donnerstag zwei Menschen getötet worden. Sie seien bei einer Attacke auf die Stadt Sysran in der südwestlichen Region Samara gestorben, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew im Onlinedienst Telegram. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. In der Ukraine meldeten die Rettungsdienste zwei Tote sowie mehrere Verletzte nach russischen Angriffen auf die Regionen Tschernihiw und Dnipropetrowsk.

Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie. In der russischen Grenzregion Belgorod wurden den Angaben zufolge zudem drei Menschen bei ukrainischen Drohnenangriffen verletzt.

Die Ukraine greift regelmäßig Ziele auf russischem Staatsgebiet an, teils auch weit entfernt von der eigenen Grenze. Kiew bezeichnet dies als Reaktion auf die nahezu täglichen russischen Angriffe auf ukrainische Städte seit Beginn des Konflikts vor mehr als vier Jahren. Erklärtes Ziel der Ukraine ist es, russische Militäreinrichtungen und Energieanlagen zu treffen. Damit soll Russland nach Regierungsangaben daran gehindert werden, Einnahmen aus fossilen Energieträgern zur Finanzierung seiner militärischen Anstrengungen zu nutzen.

Diplomatie erschlafft

Die von den USA angeführten diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Konflikts befinden sich seit Wochen in der Sackgasse. Seit Ende Februar wird die Aufmerksamkeit Washingtons zudem durch den Krieg gegen den Iran gebunden.