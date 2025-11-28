Aktuelle Seite: Home > Politik > Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien
Schusswechsel, in dessen Verlauf Israels Soldaten auch Unterstützung aus der Luft erhalten hätten

Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien

Freitag, 28. November 2025 | 13:18 Uhr
USA wollen Truppenkontingent in Syrien halbieren
APA/APA/AFP/DELIL SOULEIMAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Bei einem Einsatz israelischer Bodentruppen im Umland der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mehrere Menschen getötet und etliche verletzt worden. Die israelische Armee wollte nach eigenen Angaben zwei Verdächtige in dem Ort Beit Jinn südwestlich der syrischen Hauptstadt und nahe den von Israel kontrollierten Golanhöhen festnehmen. Sie sollen demnach der Terrororganisation Jaama Islamiya angehören und unter anderem Raketenangriffe auf Israel geplant haben.

Den Angaben nach kam es zu einem Schusswechsel, in dessen Verlauf Israels Soldaten auch Unterstützung aus der Luft erhalten hätten. Laut Kreisen der syrischen Gesundheitsbehörde wurden bei dem Vorfall am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) mindestens zehn Menschen getötet und knapp zwei Dutzend verletzt. Das syrische Außenministerium teilte später mit, 20 Menschen seien getötet worden. Demzufolge sollen unter den Getöteten auch Frauen und Kinder sein.

Die israelischen Streitkräfte gaben an, mehrere Militante getötet zu haben. Die Verdächtigen seien festgenommen worden. Bei dem Einsatz wurden demnach aber auch mehrere israelische Soldaten verletzt. Syrischen Angaben zufolge wurde die Rettung der Verletzten durch Beschuss der israelischen Soldaten erschwert, die am Rande des Ortes Stellung bezogen haben sollen.

“Krimineller Angriff”

Das syrische Außenministerium verurteilte den Einsatz laut einer Mitteilung als “kriminellen Angriff” und warf den israelischen Streitkräften ein “Massaker” vor. Zudem seien Häuser beschädigt und etliche Menschen zur Flucht gezwungen worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete von zehn Toten. Darunter seien sowohl Kämpfer als auch Zivilisten. Weitere Menschen werden demnach vermisst. Der Beobachtungsstelle zufolge handelte sich um den größten israelischen Militäreinsatz in Syrien seit dem Sturz des früheren Langzeitherrschers Bashar al-Assad vor knapp einem Jahr. Laut den Aktivisten wurden Teile des Ortes von der israelischen Armee ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung unter Beschuss genommen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete unter Berufung auf den Direktor eines Krankenhauses in Damaskus, fünf der Toten gehörten derselben Familie an.

Die Gruppe Jaama Islamiya ist sowohl mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas als auch mit der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon verbündet. Israel hat nach dem Sturz von Assad Truppen in die von der UNO kontrollierte Pufferzone zwischen den von Israel annektierten Golanhöhen und syrisch kontrolliertem Gebiet verlegt, darunter auch auf die syrische Seite des Bergs Hermon. Israel will nach eigenen Angaben, dass sich in der Grenzregion keine radikalen, Israel feindlich gesinnte Gruppen ansiedeln.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen auf unrühmlichem Spitzenplatz
Kommentare
46
Bozen auf unrühmlichem Spitzenplatz
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
40
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Ärmere Familien und teurere Weihnachten
Kommentare
39
Ärmere Familien und teurere Weihnachten
Putin stellt maßlose Bedingungen für Frieden
Kommentare
23
Putin stellt maßlose Bedingungen für Frieden
In Bozen gibt es in Zukunft den digitalen Strafzettel
Kommentare
21
In Bozen gibt es in Zukunft den digitalen Strafzettel
Anzeigen
Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Lifte und Pisten sind in Obereggen bereits geöffnet. Heute Abend Nachtskifahren ab 19 Uhr.
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 