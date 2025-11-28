Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien

Von: APA/dpa/Reuters

Bei einem Einsatz israelischer Bodentruppen im Umland der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mehrere Menschen getötet und etliche verletzt worden. Die israelische Armee wollte nach eigenen Angaben zwei Verdächtige in dem Ort Beit Jinn südwestlich der syrischen Hauptstadt und nahe den von Israel kontrollierten Golanhöhen festnehmen. Sie sollen demnach der Terrororganisation Jaama Islamiya angehören und unter anderem Raketenangriffe auf Israel geplant haben.

Den Angaben nach kam es zu einem Schusswechsel, in dessen Verlauf Israels Soldaten auch Unterstützung aus der Luft erhalten hätten. Laut Kreisen der syrischen Gesundheitsbehörde wurden bei dem Vorfall am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) mindestens zehn Menschen getötet und knapp zwei Dutzend verletzt. Das syrische Außenministerium teilte später mit, 20 Menschen seien getötet worden. Demzufolge sollen unter den Getöteten auch Frauen und Kinder sein.

Die israelischen Streitkräfte gaben an, mehrere Militante getötet zu haben. Die Verdächtigen seien festgenommen worden. Bei dem Einsatz wurden demnach aber auch mehrere israelische Soldaten verletzt. Syrischen Angaben zufolge wurde die Rettung der Verletzten durch Beschuss der israelischen Soldaten erschwert, die am Rande des Ortes Stellung bezogen haben sollen.

“Krimineller Angriff”

Das syrische Außenministerium verurteilte den Einsatz laut einer Mitteilung als “kriminellen Angriff” und warf den israelischen Streitkräften ein “Massaker” vor. Zudem seien Häuser beschädigt und etliche Menschen zur Flucht gezwungen worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete von zehn Toten. Darunter seien sowohl Kämpfer als auch Zivilisten. Weitere Menschen werden demnach vermisst. Der Beobachtungsstelle zufolge handelte sich um den größten israelischen Militäreinsatz in Syrien seit dem Sturz des früheren Langzeitherrschers Bashar al-Assad vor knapp einem Jahr. Laut den Aktivisten wurden Teile des Ortes von der israelischen Armee ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung unter Beschuss genommen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete unter Berufung auf den Direktor eines Krankenhauses in Damaskus, fünf der Toten gehörten derselben Familie an.

Die Gruppe Jaama Islamiya ist sowohl mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas als auch mit der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon verbündet. Israel hat nach dem Sturz von Assad Truppen in die von der UNO kontrollierte Pufferzone zwischen den von Israel annektierten Golanhöhen und syrisch kontrolliertem Gebiet verlegt, darunter auch auf die syrische Seite des Bergs Hermon. Israel will nach eigenen Angaben, dass sich in der Grenzregion keine radikalen, Israel feindlich gesinnte Gruppen ansiedeln.