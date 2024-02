Traktoren rollen nach Bozen – VIDEO

Bozen – In Bozen hat heute um 11.00 Uhr ein Bauernprotest begonnen. Mehrere Bauern sind mit ihren Traktoren in Südtirols Landeshauptstadt gerollt, um vor dem Landtag zu protestieren.

Initiiert wurde die Aktion von der Arbeitsgruppe „Zukunft Landwirtschaft“. In mehreren europäischen Ländern gehen derzeit Bäuerinnen und Bauern auf die Straße, um für höhere Einkommen und Bürokratieabbau zu protestieren.

Nicht alle finden die Protestaktion gerechtfertigt. Den Bauern in Südtirol gehe es gut, sagt etwa der Vorsitzende vom ASGB, Tony Tschenett.

Die Arbeitsgruppe „Zukunft Landwirtschaft“ verweist hingegen auf gestiegene Spesen und Reglementierungen. Immer mehr Landwirte würden aufgeben.

Rund 500 Teilnehmer sind in Bozen eingetroffen. Begleitet wurden die Bauern von Polizeieskorten. Auch der Neo-Landtagsabgeordnete Jürgen Wirth Anderlan trägt den Protest mit.

Doch nicht alle Landwirte unterstützen den Aufmarsch. Der Bauernbund beteiligt sich nicht.

„Der Südtiroler Bauernbund bekundet seine Solidarität mit den Demonstrierenden, denn die Probleme in der heimischen Landwirtschaft seien ähnlich, wenn auch nicht direkt vergleichbar“, hatte der Bauernbund in einer Aussendung erklärt. Protest sei legitim – von Protesten, die die Legitimation von demokratischen Vertretungen ablehnen, distanziere sich der SBB aber.

Fraglich sei, ob Ort und Zeitpunkt gut gewählt sind. Nicht Bozen sei in erster Linie für die Probleme verantwortlich, sondern Rom und Brüssel, die für einen Großteil der Bürokratie verantwortlich sind. Dort müsse protestiert werden, betonte der Bauernbund.

Zugegen war bei der Veranstaltung in Bozen auch der neue Landwirtschaftslanesrat Luis Walcher. „Von dieser Arbeit kann man nicht mehr leben. Es ist eine Tragödie, die in anderen Ländern dazu geführt hat, dass viele Bauernhöfe schließen mussten und fruchtbares Land nicht mehr bewirtschaftet wird“, erklärte Walcher in einer Ansprache. In Südtirol seien die Bauern nicht in dieser Situation. „Einerseits sind wir aus Solidarität hier, andererseits auch, um die Öffentlichkeit auf die Arbeit der Bauern aufmerksam zu machen.“

Der neue Bauernbundobmann Daniel Gasser erklärte, dass man bei den Kosten zu einem Gleichgewicht finden müsse. Den Nahrungsmittelproduzenten müssten mehr Einnahmen bleiben. „Wir sind froh, dass sich Südtiroler Verbraucher dafür entscheiden, unsere Produkte zu kaufen. Wenn sie uns unterstützen wollen, ist das der beste Weg dafür“, erklärte Gasser bei der Kundgebung.